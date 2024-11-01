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▲今年7月才剛在電影院上檔的《死侍與金鋼狼》，11月12日就能在Disney+看到。（圖／Disney+提供）

▲新版夜魔俠影集《夜魔俠：重生》男主角還是由查理考克斯飾演。（圖／IG@_charliecox）

迪士尼影業OTT平台Disney+強檔好片不斷，昨（31）日Disney+公布漫威系列影集及電影的最新超前導預告，11月開始一路到2025年底，將持續有新的漫威作品上線，包含電影《死侍與金鋼狼》、影集《夜魔俠：重生》，還有《黑豹》衍生動畫影集《瓦甘達之眼》，都讓漫威迷超級期待。《NOWnews今日新聞》也統整所有漫威作品在Disney+的上線時間，帶大家一次看。📌電影《死侍與金鋼狼》 2024年11月12日上線📌動畫影集《無限可能：假如…？》第三季2024年12月22日上線📌動畫影集《你的友善鄰居蜘蛛人》（暫譯）2025年1月29日上線📌影集《夜魔俠：重生》2025年3月4日上線📌影集《鋼鐵心》2025年6月24日上線（《鋼鐵人》衍生作品）📌動畫影集《瓦甘達之眼》2025年8月6日上線（《黑豹》衍生作品）📌動畫影集《漫威喪屍》（暫譯）規劃2025年10月上線📌影集《神力人》（暫譯）規劃2025年12月上線《死侍與金鋼狼》作為《死侍》系列加入漫威電影宇宙第一炮，象徵X戰警正式「回歸」漫威懷抱，更是漫威電影宇宙首部R級電影，延續前作中跳脫電影嘲諷現實的惡搞元素，一在院線上片就吸引不少漫威迷買票入場，全球票房累積到9月已經突破13億美元（約新台幣415億）相當可觀，還沒看過癮的粉絲，11月12日就可以透過Disney+無限重播囉。《夜魔俠：重生》也是漫威宇宙中備受矚目的作品，它承接Netflix版的第一季影集內容做延伸改編，總共會播出9集，定檔在2025年3月4日於Disney+上線，飾演夜魔俠的男主角同樣是查理考克斯（Charlie Cox），男配角艾爾登亨森也同樣繼續回歸，《夜魔俠：重生》目前還確定會繼續拍第二季，但相關細節尚未曝光。