近期在社群上，一款名為「精靈文」絕美字型爆紅，不過台灣人仔細一看絕對會浮現熟悉感，因為它們就是我們從小學習的「注音符號」，究竟為何ㄅㄆㄇㄈ會變成注音文？又是誰打造出這款絕美的「精靈文」字型，本文將一次進行重點整理！
書法家攜手字型公司！打造台灣專屬中古世紀「絕美精靈文」
突然爆紅的「精靈文」字型，是由書法家「做作的 Daphne」與字型公司 justfont 聯手打造，將台灣人相當熟悉的ㄅㄆㄇㄈ注音符號，進行字體美化，推出「精靈文．岩」、「精靈文・蕨」兩種不同字型。
其中「精靈文．岩」的字體靈感參考了中世紀後期西歐的哥德體，也是古騰堡創造金屬活字時使用的字體風格，初期常用於宗教經典，加上粗黑精幹的造形風格，常給人較為嚴肅而古老的感覺，讓ㄅㄆㄇㄈ直接變身成中世紀奇幻風的符號，命名則取群山之島的印象，用大霸尖山般滂薄氣勢，當個堂堂正正ㄉ台灣人。
「精靈文．蕨」的造形有著曲線華麗，柔軟多樣的特色，造形帶有卡洛林小寫體與義大利體的特徵。兩者皆為手抄用、快速書寫的經典風格，帶有自然的流線感。婉約優雅，又帶有幾分率性的造形，在現代的數位字型中仍有著巨大影響力。命名靈感來自台灣蕨類王國的美名，把遠古時代留下的特有種精神，長長久久流傳下去，兩款造形都有著鮮明的特色，各自背負著重大意義。
本次釋出兩款造形，justfont 皆提供免費商用（詳細授權規則請見Github），但不得做為字帖釋出或銷售，未經允許，也不可以重製。
電腦連結直接下載：精靈文．岩、精靈文．蕨
注音符號為何被稱作「精靈文」？搞笑典故來自中國手遊
至於為何台灣人熟悉的注音符號會被稱作「精靈文」？其實典故源自於2021年一款名叫《天諭》的手機遊戲，該款遊戲內有一個精靈種族，使用著「精靈語」，讓大批玩家都看不懂是什麼意思，沒想到遊戲截圖被傳來台灣後，所有人都立刻看懂了內容，台灣人也開始自嘲「我們是精靈族」。
「精靈文」IG也能用！超潮打卡方式快跟上
目前精靈文字體也能在IG上使用，只要照著官網步驟操作（點此），就能快速成為最潮精靈族。且justfont 也推出「精靈文字體轉換器」，只要輸入文字，即可自動轉換為注音符號，再選擇你想使用的背景風骨，就可以快速生產圖片發上社群。
精靈文字體轉換器點此使用
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突然爆紅的「精靈文」字型，是由書法家「做作的 Daphne」與字型公司 justfont 聯手打造，將台灣人相當熟悉的ㄅㄆㄇㄈ注音符號，進行字體美化，推出「精靈文．岩」、「精靈文・蕨」兩種不同字型。
其中「精靈文．岩」的字體靈感參考了中世紀後期西歐的哥德體，也是古騰堡創造金屬活字時使用的字體風格，初期常用於宗教經典，加上粗黑精幹的造形風格，常給人較為嚴肅而古老的感覺，讓ㄅㄆㄇㄈ直接變身成中世紀奇幻風的符號，命名則取群山之島的印象，用大霸尖山般滂薄氣勢，當個堂堂正正ㄉ台灣人。
「精靈文．蕨」的造形有著曲線華麗，柔軟多樣的特色，造形帶有卡洛林小寫體與義大利體的特徵。兩者皆為手抄用、快速書寫的經典風格，帶有自然的流線感。婉約優雅，又帶有幾分率性的造形，在現代的數位字型中仍有著巨大影響力。命名靈感來自台灣蕨類王國的美名，把遠古時代留下的特有種精神，長長久久流傳下去，兩款造形都有著鮮明的特色，各自背負著重大意義。
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注音符號為何被稱作「精靈文」？搞笑典故來自中國手遊
至於為何台灣人熟悉的注音符號會被稱作「精靈文」？其實典故源自於2021年一款名叫《天諭》的手機遊戲，該款遊戲內有一個精靈種族，使用著「精靈語」，讓大批玩家都看不懂是什麼意思，沒想到遊戲截圖被傳來台灣後，所有人都立刻看懂了內容，台灣人也開始自嘲「我們是精靈族」。
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