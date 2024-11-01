我是廣告 請繼續往下閱讀

▲福容福隆駐店總經理戴瑞宏提到，今日台北國際旅展首日業績可望突破1000萬。（圖／記者陳明安攝）

▲晶華酒店資深行銷公關協理蔡惠茹表示，今日也將有3位百萬刷手將現身攤位，預期將購買餐券居多。（圖／記者陳明安攝）

▲老爺酒店今年台北國際旅展首日已有千萬刷手，購買聯合住宿券。（圖／老爺酒店提供）

▲2024 ITF台北國際旅展於11月1日至11月4日在台北南港展覽館登場。（圖／NOWnews社群中心）

ITF台北國際旅展於今（1）日在南港展覽館登場，此次盛況共計有1500攤，分成一樓與四樓，四樓有多家飯店都參與，今年許多民眾搶著買吃到飽餐券與住宿券，已有3家飯店目前確認，包含福容飯店、晶華酒店與台北君悅酒店，旅展首日就已經出現豪擲超過百萬金額買券張的「百萬刷手」現身，甚至老爺還有「千萬刷手」。福容飯店提到，百萬刷手約莫在12點一開場時就已豪邁至攤前結帳，購買餐券與住宿券，今年首度推出「美食通用券」，可以在福容飯店各家分店的多個餐廳使用，包含Buffet自助吃到飽、星級港點、日本料理、海鮮饗宴。美食通用券每張1280元，開放旅展現場購買，6送1優惠價7680元，平均一張1097元；買10送2優惠價1萬2800元。持一張券至台北一館、漁碼店、桃園機捷A8店、桃園店、高雄店、福隆店或嘉義福容voco酒店，即可享主廚嚴選五道式雙人套餐，內含精緻港點、特色冷菜、主廚推薦料理等，平均一人只要534元起就能吃超飽。也可拿來吃各飯店的星級Buffet自助餐，包含福容桃園機場捷運A8店、嘉義福容voco酒店、福容淡水漁人碼頭店、福容花蓮店、福容福隆店。福容另外也有推出「聯合住宿券」，最低下殺2折起，全台18家分店任選入住，享福卡會員獨享買15送2，平均一張只要2,815元。現場購買成套票券還可玩「享福夾夾樂」，有機會獲得環島任你遊住宿券及聯合住宿券。展期四天享福卡會員領好康，每天下午兩點於攤位準時推出福容住宿禮券1,000元大放送每日限量50名。福容福隆駐店總經理戴瑞宏也提到，今日首日業績可望突破1000萬。另外，台北君悅酒店也提到，今天也將有位500萬刷手，下午將出現攤前。而晶華酒店集團也說，確認今天也將有3位百萬刷手，預計將以購買餐券為主。其中的吃到飽券，最優惠的是栢麗廳/泰市場兩家餐廳聯合推出平日自助美饌4人環遊券，可任選4人栢麗廳午餐或4人泰市場午晚餐，原價6952元，特價4899元，約7折。半自助餐廳也值得下手，位在台大旁的義饗食堂，推出窯烤龍蝦牛小排海陸義大利麵雙人券（套餐含:窯烤龍蝦牛小排海陸義大利麵二份、自助享用蔬食吧及哈根達斯冰淇淋無限享用）原價3872元，特價1999元，約5.2折。至於住宿券，晶華酒店集團今年集結台北晶華、台南晶英、太魯閣晶英、晶泉丰旅2館與捷絲旅7家推出住宿優惠，其中最優惠的是捷絲旅台南虎山館推出超值1.9折起。另外，今天晶華酒店也推出每天旅展開場前今日（12:00）、明（2）日～11月4日則是10:00，每日只要前50名，消費購買任何餐券，都將獲得一張「栢麗廳晚晚餐買一送一券」，果真現場也造成排隊人潮。至於老爺酒店集團，同樣首日開賣不到3小時，就已出現多達十位以上百萬刷手，推估熱銷原因為老爺酒店聯合住宿券買20張送2張，以及今年老爺酒店聯合住宿券特別針對55歲以上入住者喊出指定日入住再加碼優惠，超划算價格吸引消費者揪團瘋搶。