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▲中信金控首度曝光擬真「AI客戶助理」，目前內部已進行試用，最快明年下半年正式推出。（圖／記者顏真真攝）

▲中信金控2024金融科技展以「智領金融 慧創新局」為主軸，聚焦科技防詐、超個人化、擬真互動3大特色，展示7項創新金融應用。（圖／記者顏真真攝）

2024台北國際金融科技展今（1）日登場，各大金控也大秀最新金融科技服務，今年更明顯聚焦在人工智慧（AI）相關金融服務的運用，其中中信金運用生成式AI，首創透過行動裝置語音指令即可完成提款的「GPT ATM」，語音指令搭配人工智慧技能辨識多種語言，實現更便捷的ATM操作，現場更展示了擬真「AI客戶助理」，如真人般親切互動亦吸引民眾目光、踴躍體驗，預計最快明年推出。中信金旗下中信銀行總經理楊銘祥表示，近年AI技術突破性發展，中信運用生成式AI結合內部自主研發模型、知識庫、匯流大數據等科技基礎，探索應用場景以提供客戶最佳體驗。今年金融科技展中信金以「智領金融 慧創新局」為主軸，聚焦科技防詐、超個人化、擬真互動3大特色，展示7項創新金融應用。隨著詐騙手法翻新，中信「智能防詐安全網」，攜手內政部警政署、台灣高等檢察署等單位打造堅實防詐生態圈，串聯全台154間分行行員及逾7500台ATM遇疑似詐騙即自動通報警方，亦建置「神盾聯防科技平台」（AI SKYNET），AI技術分級帳戶風險並整合客戶資訊，在中信行動銀行 APP操作可疑交易時即跳出警示訊息。截至目前累積阻詐新台幣28億元，2023年新增警示帳戶數較2022年減少近25%，2024年前9月亦較去年同期減少近5%，至今已從ATM交易破獲14起詐騙案並逮捕15位車手，積極防堵詐騙。此外，中信銀行與台灣人壽與同業運用隱私強化技術與聯邦學習技術，完成跨銀行科技防詐實證，並參與業界首宗「壽險理賠樣態共享生態圈」聯合實證計畫，防止理賠詐騙。另外，中信金也首度曝光「GPT ATM」，顛覆傳統ATM操作，支援中、英、印、泰、越、日、韓7國語言，搭載AI語音辨識技術，用戶僅需透過行動裝置語音指令即可完成提款，更可根據交易紀錄、地點與時間提供個人化建議，並推出AI運勢分析，為用戶增添智能化服務體驗。不僅如此，由中信研發團隊整合內部專家知識系統、跨知識檢索技術能力的「AI客戶助理」，運用機器視覺、生成式AI整合資產配置模型開發而成，如同真人般能主動識別用戶表情自然交流、解析語意洞察理財需求、量身規劃投資建議、智能生成動態理財圖表、分析投資市場趨勢等，擬真互動理財諮詢體驗深受觀展民眾喜愛。至於「GPT ATM」及擬真「AI客戶助理」何時開放民眾使用？中信金資訊最高主管賈景光受訪時表示，最快也要等到明年，畢竟金融業是全世界對AI治理嚴謹度最高的行業，不允許0.1%說錯話的機會，加上理財範圍太廣，AI沒有停止訓練的一天，養AI跟養行員一模一樣，就是要教育訓練，因此，目前內部先試用，明年才會陸續上線，其中擬真AI客戶助理，最快可能要到下半年。