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康芮颱風重創鐵路、公路，台鐵北迴重得到和仁、花東線中斷，公路也災情慘重，台7線獨立山至米摩登路段、台8線靳珩至燕子口路段、台9線匯德至崇德路段、台20線勤和至復興路段等處。交通部長陳世凱表示，花蓮往南路段極為重要，台鐵、公路局務必在優先安全條件下，儘速搶通。另針對國內線加開加班機，蘇花海運備援則預計明（2）日中午啟動。交通部表示，受到康芮颱風重創，台鐵北迴線和仁到崇德因土石流中斷，以及凌晨因地震使花蓮到台東段受損。公路則有台7線（獨立山至米摩登路段）、台8線（靳珩至燕子口路段）、台9線（匯德至崇德路段）、台20線（勤和至復興路段）等處受損。陳世凱今日上午赴台鐵緊急應變中心視察，指示花蓮往難路段極為重要，台鐵公司、公路局務必優先在安全條件下儘速搶通，同時要求啟動公路接駁服務。其中，台鐵目前已實施花蓮到玉里間的公路接駁服務。此外，空運部分，交通部表示，除了原定國內班次外，已經協調航空公司開澎湖2架次、金門1架次、花蓮2架次加班機疏運，並且持續觀察定位情形，協調航空公司增開航班。同時請航港局即刻啟動蘇花海運備援，受限於海象因素，訂於明天中午自花蓮開航客船凱旋3號（可載客368人）往蘇澳，下午3時由蘇澳駛返花蓮，航港局預計今天下午2時開放登記。陳世凱表示，颱風後各項工程及查道巡視與颱風前整備同樣重要，特別是高風險路段與區域，各局署應落實對比颱風前後之差異，確保精準掌握交通設施的情況，若必要時，具有風險的鐵公路區域也應啟動鐵公路預警性封閉措施，確保民眾安全。