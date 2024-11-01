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台中電廠第二期新建燃氣機組計畫（中火二期）日前通過環評，不僅環團抗議，台中市長盧秀燕也重砲批評環境部失職。環境部今強調，環境部的立場就是嚴格監督、強力要求中火減排。盧秀燕說：中部地區民眾非常憤怒，雖然晚了，總算環境部稍微聽到聲音「我們靜待他們的解決方案」。中火二期案前天通過環評，遭環團批評是史上最誇張的環評特快車，坐鎮防災中心的台中市長盧秀燕，也斥責環境部放水、失格，環境部今（1）日緊急開記者會，強調台電承諾空污與碳排皆會減量，通常實際排放量會遠低於許可排放量，且每新建完成並商轉一部燃氣機組，便會將2部燃煤機組轉為國安備用，環境部會嚴格監督，也邀請台中市府共同強力監督。盧秀燕上午主持清水國中校舍啟用典禮，受訪時表示「雖然晚了，但總算聽見中部人的聲音」。她指出前天審查中火新增燃氣機組二期時，中火污染與碳排放會增加，環境部就該要求減排與改善，「但是都沒有」！中部地區民眾這兩天非常憤怒，民意代表都覺得非常不可思議，現在總算環境部稍微聽到聲音。她提醒大家不要忘了，中火已經是全國污染量、碳排放量最大的電廠，前天審查再加4部機組，就會變成全世界最大的火力發電廠，污染卻要中部人承受，對中部人太不公平了！盧秀燕指出，中火規劃新增燃氣機組一期時，地方和經濟部、當時的環保署談判，達成中火「增2拆2」的共識，現在再增加4部機組，環境部至少該比照辦理，拆除標準不能低於4部。她說，中部人都在看，賴政府與環境部怎麼提出淨零改善政策，讓台灣環境更好、更保障台灣人民的健康，至少環境部有聽到這兩天中部人的心聲，她期待環境部提出的方案。