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▲陳慧翎曾執導《下一站，幸福》、《你的孩子不是你的孩子》等作品，去年因子宮頸癌病逝，享年48歲。（圖／吳慷仁臉書）

▲吳慷仁發文追憶陳慧翎，分享兩人過去相處點滴。（圖／吳慷仁臉書）

▲吳慷仁遇到困惑的階段時，陳慧翎就會邀他去家裡吃飯。（圖／吳慷仁臉書）

男星吳慷仁日前宣布簽約中國經紀公司「壹心娛樂」，上月憑《有生之年》奪下金鐘獎影帝，不過卻因人在中國拍戲未能出席典禮，事後他發出觀看直播激動落淚的畫面，掀起外界熱烈討論。今（1）日恰逢吳慷仁成名作《下一站，幸福》導演陳慧翎病逝1周年，他感性在臉書曬出兩人過去的合影哀悼對方。陳慧翎執導過不少經典戲，包括《下一站，幸福》、《拜金女王》、《你的孩子不是你的孩子》、《媽，別鬧了！》等作品，其中《下一站，幸福》捧紅男配角吳慷仁，而該劇也成為了吳慷仁的成名作。不料陳慧翎去年因子宮頸癌病逝，享年48歲。今日逢陳慧翎逝世1周年，吳慷仁稍早在臉書發文哀悼，他感慨寫下：「11月1日記得陳慧翎，記得你會問我最近在幹嘛？記得你常會分享你新買的家電勸敗大家團購，記得愛你的朋友真的很多很多。」吳慷仁更回憶起過去遇到困惑時，陳慧翎便會溫暖地邀請他去家裡吃飯，「記得人生中某些困惑的階段，就會被叫去你家和你吃一頓飯，菜好吃、儀式感很重要。記得你就是有種讓人喜歡上『聽你說』的能力。」文末吳慷仁寫道：「我想大家都記得你說的～你應該不是獨自，交了很多新朋友吧！」貼文曝光後，許多粉絲紛紛淚目直呼：「很暖耶，也祝福你」、「慧翎導演居然離開1年了，擅長說故事的人會留很多畫面在大家記憶裡，我們都不會忘記她的」、「只要有人記得，就一直都在」、「人生中就是需要這種暖心的朋友，他在天上肯定也交了好多新朋友了！」