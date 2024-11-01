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▲大池豆皮店今天沒有開店，都在備料和整理店面。（圖／記者朱永強攝）

▲大池豆皮店整理速度非常快，記者抵達時桌椅已經擺放整齊。（圖／記者朱永強攝）

台灣本島已經脫離康芮颱風暴風圈，首當其衝的台東今（1）日也已經雨過天晴，大部分的店家都已經將店內損害收拾整理完畢，《NOWnews今日新聞》記者稍早抵達距離颱風登陸地點成功鎮非常近的池上鄉，查看當地的農損和店家營業狀況。當地名店「大池豆皮店」受訪表示，這次低估了颱風的威力，昨天沒有營業，今天一來就發現外面的桌椅都被吹亂了，所以他們今天一來只能趕快整理店內狀況。大池豆皮店業者表示，他們低估了這次颱風的威力，10月30日、31日都沒有營業，但有特別把桌椅收拾一下，放到靠近牆邊的位置，沒想到今日一到現場，桌椅還是被吹亂了，所以一上工就趕快把店面整理一下，工廠內也在趕工備料，但因為今天還沒辦法正常營業，所以決定連休3天。業者也說，上次山陀兒颱風放了3天，結果沒什麼風雨，原以為這次也一樣，但因為颱風在成功鎮登陸，池上和成功鎮的緯度差不多，所以也算是直撲他們而來，受災相當嚴重，且因為昨天風實在太大，有物品被吹起來，導致附近住家的玻璃被砸破。大池豆皮店是當地經營60年的老店，店家會在廠內煮豆漿、製作豆皮、豆花等，記者一下車就可以聞到濃濃豆香味，業者也為了整理店面及備料，不斷忙進忙出，但仍熱情款待還招待煎豆包，一口咬下就能吃到外皮酥脆、以及內層Q嫩的口感，不愧是在Google評論有9000多人評論，依舊有4.2顆星的當地名店，期望店家在颱風災後能儘快恢復日常作業。