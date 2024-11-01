我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「龍肉」是透過AI合成出龍的DNA，並混入大豆製成的人造肉裡。（圖／翻攝自X）

市面上有許多千奇百怪的工作，而日本近期出現一個獵奇打工，工作內容竟是「試吃龍肉」，且1小時就有台幣6萬元的薪水，公司更出面強調是「真正的研究」，並非詐騙。招募貼文一出，立即吸引超過4.3萬人朝聖，許多人踴躍報名，好奇「龍肉」到底是什麼味道。日本X平台近期出現一個怪奇的「試吃龍肉打工」，品牌「LOM BABY」發文公開招募1名意願者，針對公司研究開發的「龍肉」進行試吃，工作地點位在東京某處，所需時間為1小時，條件為年齡必須滿18歲，酬勞則是29萬日圓（約台幣6萬元），交通費另外支付。「LOM BABY」也列出規定，試吃龍肉前後皆需要接受研究員進行諮詢，且不得攜帶飲食入場，手機及其他電子設備也不得帶入實驗室內。貼文一出，高酬勞及奇怪的工作內容，讓不少網友擔憂是詐騙廣告，官方則回應這是真正的研究，請各位不必擔心。原來，官方稱的「龍肉」是透過AI合成出龍的DNA，並混入大豆製成的人造肉裡。「LOM BABY」一直以來都在進行關於「人造肉」的研究，目的是為了解決萬一未來出現糧食不足的窘境。對此，許多人躍躍欲試想報名，不只是被1小時就能賺入6萬元台幣所吸引，更想嘗試「龍肉」的滋味到底如何。也有網友笑喊，吃了龍肉會不會覺醒體內「龍的力量」，或在身上留下龍的DNA，對此官方也幽默回應：「光靠吃是無法成為那樣的⋯」