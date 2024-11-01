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微軟和Meta財測遜色，大型科技巨頭昨（31）日接連走低，拖累美股四大指數全數走低，其中費半指數終場大跌逾4%。連帶影響到台北股市今（1）日開盤大跌381.5點、來到22438.93點，在權值股走低之下，一度來到22231.94點、重挫588.49點，不過在權值股止穩、再加上傳產股奮力拉抬，推動指數一度翻紅、來到22828.98點，向上拉抬597.04點，不過尾盤在賣盤調節下，終場下跌40.35點或0.18%，收在22780.08點，日K結束連3黑，成交量為4105.85億元。此外，台股今日收周線，本周下跌568.37點或2.43%。大盤努力拉回平盤，中小型股表現更加亮眼，櫃買指數尾盤在買盤挹注下，終場成功翻紅上漲0.72點或0.27%，收在264.94點，日K終結連5黑，並且拉出長下影線。今日個股成交量排行榜前五名為：鴻準、聯電、鴻海、陽明、中信金；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻準、鴻海、聯發科、長榮。權值股全數開低走高，台積電今日以996元、千元以下開出，下跌34元。投資人看見千元以下的台積電，就迅速買單敲入，盤中跌幅迅速收斂，一度回到平盤價1030元，不過終場下跌5元或0.49%，收在1025元，日K拉出一根長紅棒，拖累大盤指數就有39點；鴻海跌幅較重，以202元開出、下跌9.5元，盤中最低一度來到201.5元，終場下跌3.5元或1.65%，收在208元，日K連2紅，不過跳空失守月線，拖累大盤指數就有14點；聯發科漲勢更凶猛，以1220元開出，下跌70元，在買單挹注之下，一度翻紅上漲5元、來到1295元，終場則是收在平盤價1290元，月線失而復得。不僅僅是權值股盤中努力拉抬，傳產股更是貢獻不少助力，其中又以航運股最為強勁，類股指數大漲3.5%，位居漲幅排行冠軍。其中萬海、中櫃亮燈漲停，宅配通受惠於雙11購物節開跑，今日股價強漲逾6%，陽明上漲逾5%，四維航、長榮、志信上漲逾3%，榮運、台灣虎航-創、台船、新興、台驊投控、益航、正德、遠雄港上漲逾2%。營建股也有表現，類股指數上漲近3%、位居漲幅排行亞軍。京城亮燈漲停、來到82.7元，皇翔、國建上漲逾6%，國產、達麗、聯上發、坤悅上漲逾5%，鼎固-KY、新美齊、長虹、新建、欣巴巴、遠雄、大將上漲逾4%，櫻花建、冠德、欣陸、富華新、太設、隆大、上曜、潤弘、森寶、聯上、國揚、全坤建、順天、潤泰材上漲逾3%。此外，電子股也族群有表現，就是半導體設備股。星雲亮燈漲停、來到20.25元，昇陽半導體、揚博上漲逾6%，昇益、弘塑上漲逾5%，易發、單井、由田上漲逾4%。