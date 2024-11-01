康芮颱風已遠離，北市交通局今（1）日指出，原開放本市部分疏散門周邊紅黃線停車之路段，自11月2日7時恢復紅黃線禁停管制，停放於轄區道路紅黃線等法定禁止停車處所車輛，請配合於11月2日7時前駛離，違反規定者，將依道路交通管理處罰條例規定，予以拖吊移置並處以罰鍰，同時停車格恢復收費。
北市水利處表示，因康芮強烈颱風帶來強風豪雨，造成北市堤外河濱公園淤泥及樹木倒塌，為維護市民通行需求，已連夜派員勘查，並進行路面清洗及殘枝移除作業。預計於今日下午4時起陸續開啟與堤外停車場及過路交通相連之疏散門與越堤坡道。
北市水利處提醒，後續仍有間歇性降雨，部分無車輛通行的景1(育英)、景2(溪州)、景3(萬芳)、基1(經貿)、基2(成功)、基3(南港)、基4(饒河)疏散門維持關閉，河濱公園低水護岸及人行、自行車道有雜枝、淤泥及落葉等，提醒民眾進入河濱公園仍須注意安全。最新疏散門啟閉情形可上台北水情資訊或至戀戀水綠臺北水利LINE官方帳號查詢。
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北市水利處提醒，後續仍有間歇性降雨，部分無車輛通行的景1(育英)、景2(溪州)、景3(萬芳)、基1(經貿)、基2(成功)、基3(南港)、基4(饒河)疏散門維持關閉，河濱公園低水護岸及人行、自行車道有雜枝、淤泥及落葉等，提醒民眾進入河濱公園仍須注意安全。最新疏散門啟閉情形可上台北水情資訊或至戀戀水綠臺北水利LINE官方帳號查詢。
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