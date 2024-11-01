NBA太陽今(1)日在客場上演逆轉秀，Devin Booker 狂轟40分，Kevin Durant也進帳18分，聯手率領太陽克服最多21分的落後，後來居上，終場125：119擊敗快艇，這也是太陽八天內第二度在快艇新主場取勝。
太陽球星之一Bradley Beal因手肘受傷缺陣，但太陽隊在下半場展現了強大的攻勢；快艇上半場表現出色，但下半場攻勢停滯和失誤過多，也讓對手有機可乘。
太陽在下半場吹起反攻號角，Booker與Durant在第三節開始發揮火力，兩人合力拿下20分，幫助太陽縮小落後分差。
第四節Booker在剩下5分15 秒投進底線三分球，幫助太陽隊以108：105取得領先。總計太陽在下半場狂砍73分，成功逆轉戰局。
快艇新主場一勝難求
Royce O'Neale單場貢獻21分，Ryan Dunn則拿下 16 分，在比賽後段命中幾記關鍵三分球，都是太陽贏球的功臣之一。
快艇James Harden表現最突出，全場攻下25分、10籃板和13助攻，完成大三元。但快艇隊卻再次在比賽後段因失誤葬送勝利，吞下主場3連敗。
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太陽在下半場吹起反攻號角，Booker與Durant在第三節開始發揮火力，兩人合力拿下20分，幫助太陽縮小落後分差。
第四節Booker在剩下5分15 秒投進底線三分球，幫助太陽隊以108：105取得領先。總計太陽在下半場狂砍73分，成功逆轉戰局。
快艇新主場一勝難求
Royce O'Neale單場貢獻21分，Ryan Dunn則拿下 16 分，在比賽後段命中幾記關鍵三分球，都是太陽贏球的功臣之一。
快艇James Harden表現最突出，全場攻下25分、10籃板和13助攻，完成大三元。但快艇隊卻再次在比賽後段因失誤葬送勝利，吞下主場3連敗。