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NBA太陽今(1)日在客場上演逆轉秀，太陽球星之一Bradley Beal因手肘受傷缺陣，但太陽隊在下半場展現了強大的攻勢；快艇上半場表現出色，但下半場攻勢停滯和失誤過多，也讓對手有機可乘。第四節Booker在剩下5分15 秒投進底線三分球，幫助太陽隊以108：105取得領先。總計太陽在下半場狂砍73分，成功逆轉戰局。Royce O'Neale單場貢獻21分，Ryan Dunn則拿下 16 分，在比賽後段命中幾記關鍵三分球，都是太陽贏球的功臣之一。