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▲強颱康芮肆虐，台東成功的陳姓民宿業者透露，這兩天退房的客人至少有15組，損失金額好幾萬元。（圖／記者嚴俊強攝）

▲▼強颱康芮肆虐全台，台東成功的民宿業者透露，由於民宿位於山坡上，面對整片太平洋，首當其衝面對強大的風雨，這兩天退房客人也因此超過15組。（圖／記者嚴俊強攝）

▲台東成功民宿陳老闆透露，附近鄰居所經營的木瓜園裡的木瓜樹也都被風雨吹倒，希望政府能提供補助，幫助這些受災戶。（圖／記者嚴俊強攝）

強颱康芮昨（31）日從台東登陸後肆虐台灣，儘管在台灣逗留的時間不長，仍在各縣市都造成巨大損失。《NOWnews今日新聞》記者深入台東瞭解狀況，於今日稍早專訪到位於台東成功的民宿業者，陳老闆難掩沮喪心情透露，「這兩天的訂房已經全都被退光」，他也曝光損失的金額數字，約數萬元。由於該民宿位於山坡上，面對整片太平洋，算是首當其衝，陳老闆表示，建築物雖然沒有損毀，但庭園造景的樹木都已經被吹倒，沉重的木製長凳被吹到3公尺遠，種植的香蕉樹甚至被連根拔起，讓老闆苦笑說：「我也有農損啦！」康芮來勢洶洶，民宿北邊迎風面的玻璃都滲水進來，所幸玻璃沒有破裂，「比較嚴重的就是樹倒了幾棵，環境比較髒亂，這應該都還好，自己人可以整理，這裡大致一切都還好。」由於聽說這次颱風很厲害，陳老闆也早早就做好準備，「有在小木屋做固定，拉一些繩索固定房子，把一些比較小的東西，像桌子、椅子收到室內，其實外面都還ok，堆沙包還不用，因為這裡是坡地，下完雨之後，水就會流掉了，不太會淹水。」因此才能夠將傷害降到最低，目前他們已經有在慢慢整理，「恢復還要再幾天，這幾天先做一些環境的整理。」然而談及退房率，陳老闆也坦言，這兩天退房的客人至少有15組，「幾乎都退光了，到今天也都沒客人，明天也沒有，應該有損失幾萬元。」他向外界喊話，台東的情況都還好，只要道路、交通沒有受到影響，都還是歡迎客人們來旅遊。雖然自己民宿的損失狀況還在可控範圍，但陳老闆也忍不住聲援周遭鄰居，他提到台東這次農損狀況嚴重，他民宿附近的木瓜園裡的木瓜樹全倒，他無奈嘆氣：「木瓜園辛苦一年，本來等下個月就要收成，結果樹木都倒了。我們小民眾也想請教政府，應該都有補助，再研究看看怎麼申請。」