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▲《英雄聯盟》（League of Legends）將在2025年度做出賽區重大變革，將部分賽區進行整併，其中台灣所屬的 PCS 賽區，也將與東亞的日本LJL、越南VCS以及大洋洲 OCE 整併為全新的 LCP 太平洋賽區。（圖／翻攝PCS臉書）

▲全新的 LCP 賽制，讓東亞各國齊聚競爭世界賽的名額。（圖／翻攝PCS臉書）

《英雄聯盟》（League of Legends）將在2025年度做出賽區重大變革，將部分賽區進行整併，其中台灣所屬的 PCS 賽區，也將與東亞的日本LJL、越南VCS以及大洋洲 OCE 整併為全新的 LCP 太平洋賽區。稍早官方正式公布參賽隊伍，結果PCS僅剩CFO 與 PSG 兩隻隊伍在 LCP 一級聯賽名單，而今年夏季賽表現出色的 DCG 戰隊，也宣布與選手、教練全員結束合約，引發大批粉絲不捨：「想看你們進世界賽」。今（1）日稍早英雄聯盟賽事官方宣布 LCP 太平洋職業聯賽賽制與參賽隊伍，其中 PCS 只有 CFO 與 PSG 成為，客座隊伍部分則沒有任何一支PCS隊伍，老牌戰隊 JT 與近年表現亮眼的 DCG、FAK 都未能入選。由於 PCS 被降為地區聯賽，，才能升上 LCP ，也讓落選戰隊們的距離世界賽更加遙遠。因此消息曝光後，今年差一步之遙就能晉級世界賽的 DCG ，就在臉書發文公告，「因為隊伍無法取得 LCP 聯賽資格，選手們目前已全數登出，與戰隊正式結束合約。水晶霖、歐卡、種子、泰德、665、他口、ENZZ、胖哥，大家珍重再見！離開不是結束，而是一段新的旅程，祝福你們前程似錦，前往更高的舞臺！DCG會永遠愛你們，如果有以後，還想跟你們一起組戰隊」。由於 DCG 今年在夏季賽打出亮眼表現，常常拿出驚奇BP與比賽內容，吸引了大批玩家成為粉絲，因此在戰隊宣布結束之後，也讓不少粉絲不捨喊「你們隊伍的風格跟比賽都那麼好看，結果竟然這種無奈原因解散了」、「客座隊伍不是選PCS排名最高的嗎，怎麼會選到日本DFM」、「你們比賽打得這麼好看卻要解散」、「真的很想看你們進世界賽」。