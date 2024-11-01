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日籍球星大谷翔平本季轉戰洛杉磯道奇，除了打擊功力大增，跑壘技巧也提升一個檔次，盜壘成功率高達93.7％居聯盟第一，而幫助大谷再進化的道奇一壘教練Clayton McCullough可能會因為道奇奪得世界大賽冠軍而加快被挖角的速度。根據《ESPN》記者Jeff Passan指出，消息人士透露，McCullough是邁阿密馬林魚總教練的候選人，雙方一直保持著聯繫，然而隨著道奇贏得世界大賽後，談判可能會加速。現年44歲的McCullough曾在小聯盟打過4年球，之後轉任小聯盟教練、協調員，2021年賽季被道奇拉上大聯盟擔任一壘教練。在過去幾年間，McCullough被多支球隊視為總教練的潛在人選，包含白襪、釀酒人、大都會、皇家等都和他有過接觸，道奇球星Mookie Betts曾盛讚McCullough是，「我遇過最好的教練」。道奇總教練Dave Roberts也曾表示，「大谷本季能夠有這麼多次盜壘成功，與McCullough有很大的關係。」兩人密切合作，不斷研究每位投手的習慣，來增加盜壘成功的機率，大谷本季達成59盜，僅4次失敗，同時完成連續36次盜壘成功。對於自己本季盜壘技術的升級，大谷曾說過，「教練組更是幫助我在比賽中，確保我能發揮出我的速度。」而McCullough則是稱讚大谷十分勤奮，「大谷保持著堅持不懈的研究精神，認為賽前準備是無止盡的，他總是會發現新的東西，這種態度讓我由衷佩服。」觀察大谷上壘後與McCullough「頭碰頭」的特別慶祝就看得出來，兩人亦師亦友的好感情，若是McCullough真的離開洛杉磯，大谷少了可以交換情報的親密教練，新賽季的盜壘數據變化值得觀察。