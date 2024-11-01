我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2024世界棒球12強賽即將點燃戰火，中華隊正式進入備戰狀態，在29日全數球員到齊後，在台北大巨蛋舉辦中華隊開訓儀式。（圖／記者陳云茹攝）

樂天右投曾家輝隨隊！世界棒球12強錦標賽即將開打，中華隊今（1）日在台北大巨蛋進行第5天的集訓，其中，樂天桃猿21歲年輕右投曾家輝，雖然不在中華隊28人名單之中，但也隨隊參與訓練。中職一軍部分僅出賽3場，在例行賽最後一場中繼登板，繳出5局無失分好投，以1勝1敗成績作收。對於讓曾家輝隨隊參與訓練，總教練曾豪駒表示：「不要說臨時有問題才去找其他投手，對於團隊還有選手來說，也有比較大的風險。」而關於選擇曾家輝原因，曾豪駒解釋道：「