樂天右投曾家輝隨隊！世界棒球12強錦標賽即將開打，中華隊今（1）日在台北大巨蛋進行第5天的集訓，其中，樂天桃猿21歲年輕右投曾家輝，雖然不在中華隊28人名單之中，但也隨隊參與訓練。總教練曾豪駒接受訪問，表示比賽可能需要投手支援，因此希望提前加入團隊一起訓練，避免臨時有問題才去找其他投手，同時，也解釋了選擇曾家輝的原因。
曾家輝隨隊訓練 U23表現受關注
曾家輝在2023年選秀會上，被樂天桃猿在第4輪指名選上，今年主要在二軍出賽，先發10場比賽、5場後援，拿下2勝8敗，防禦率5.37，並在U23世界盃披上中華隊戰袍。中職一軍部分僅出賽3場，在例行賽最後一場中繼登板，繳出5局無失分好投，以1勝1敗成績作收。
對於讓曾家輝隨隊參與訓練，總教練曾豪駒表示：「他在後面這些比賽也會跟著一起出賽，因為希望可以有個投手在這邊預備，提前跟球隊融入，有需要的話可以很快融入這個狀況。不要說臨時有問題才去找其他投手，對於團隊還有選手來說，也有比較大的風險。」
而關於選擇曾家輝原因，曾豪駒解釋道：「選擇他的原因，是因為今年有參加U23比賽，繳出不錯的成績，整體到後段比賽，也都有出場，表現很平穩。」
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曾家輝在2023年選秀會上，被樂天桃猿在第4輪指名選上，今年主要在二軍出賽，先發10場比賽、5場後援，拿下2勝8敗，防禦率5.37，並在U23世界盃披上中華隊戰袍。中職一軍部分僅出賽3場，在例行賽最後一場中繼登板，繳出5局無失分好投，以1勝1敗成績作收。
對於讓曾家輝隨隊參與訓練，總教練曾豪駒表示：「他在後面這些比賽也會跟著一起出賽，因為希望可以有個投手在這邊預備，提前跟球隊融入，有需要的話可以很快融入這個狀況。不要說臨時有問題才去找其他投手，對於團隊還有選手來說，也有比較大的風險。」
而關於選擇曾家輝原因，曾豪駒解釋道：「選擇他的原因，是因為今年有參加U23比賽，繳出不錯的成績，整體到後段比賽，也都有出場，表現很平穩。」