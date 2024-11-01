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▲2財金公司「TWQR」展區，讓民眾沉浸式體驗到韓國進行「TWQR」掃碼購物。（圖／財金公司提供）

▲2024台北金融科技展今（1）日登場，財金公司「數位身分識別」展區，讓民眾體驗「金融Fast-ID」身分認證服務。（圖／財金公司提供）

2024台北金融科技展今（1）日開展，財金公司也攜手聯合徵信中心及15家銀行、電支機構，打造「創新共享．普惠共榮」展區，並有TWQR數位支付、數位券平台、數位身分識別3大亮點，更透露預計明年TWQR更將串接起日本、韓國、新加坡等各國，讓國外的支付錢包也可在國內「TWQR」商店消費購物，而「數位券平台」也預計明年介接數位發展部「政府機關發放共用平台」，讓各中央及地方政府機關可透過「數位券平台」直接發放各類數位券予民眾，民眾也無須另外下載多個APP領數位券。2023年10月「TWQR」正式啟動，串聯起42家銀行及9家電支機構2大支付體系，財金公司表示，目前導入TWQR的國內店家正式突破30萬家，緊接著TWQR也邁向國際，除今年1月登陸韓國，國人只要持國內慣用的APP，即可在韓國支援TWQR的4大超商、免稅店、連鎖咖啡店等12萬家商店消費購物，預計明年TWQR更將串接起日本、韓國、新加坡等各國，讓國外的支付錢包也可以在國內TWQR商店消費購物，帶動觀光產業商機。此外，財金公司今年10月17日與新加坡NETS公司共同簽署「跨境支付合作備忘錄」，讓國內銀行及電支機構透過TWQR即可迅速接軌新加坡支付生活圈，未來台灣及新加坡的民眾，只要使用原本自己慣用的行動支付APP，就可以在台灣超過30萬家的TWQR特店，以及新加坡NETS公司支援超過6萬家的NETSQR特店輕鬆掃碼購物。此外，近年政府陸續發放各種「數位券」，為提高發放效率，簡化民眾及店家領取、使用及核銷等複雜程序，財金公司完成建置「數位公共建設金流平台－數位券服務」，首波上線銀行包含8大公股銀行包括台銀、土銀、合庫銀、一銀、華銀、彰銀、兆豐銀、台企銀，另外6家先導民營銀行包括上海銀、國泰世華銀、玉山銀、永豐銀、台新銀、中信銀，預計也將於11月起陸續上線。財金公司更透露，「數位券平台」預計明年將介接數位發展部「政府機關發放共用平台」，透過平台間的串連互通，讓各中央及地方政府機關可透過「數位券平台」直接發放各類數位券予民眾，可望一下子縮短了政府與民間的距離，且民眾無須另外下載多個APP，透過原本慣用的銀行APP就可以領取「數位券」，並可以在各個「TWQR」通路使用及進行支付，不管是領券、使用都超簡單、便利，完善我國數位支付環境的基礎建設。另外，金融產業身分認證生態系大整合的時代來臨，由「聯合徵信中心」籌組「金融行動身分識別聯盟」，共同推展「金融產業」間數位身分識別的共通標準，即以往大家熟知的「金融FIDO」，目前已正式更名為「金融Fast-ID」(金融行動身分識別標準化機制)，以往民眾如要辦理銀行、證券、保險等相關金融業務，只能親跑一趟櫃台辦理，耗時又麻煩，現在只要使用「金融Fast-ID」進行身分驗證，即使在家躺著滑手機，也可線上輕鬆完成線上開戶、更新個人資料及網路投保等服務申辦，讓金融服務跨越場域限制、無所不在，現行已有12家金融機構陸續開通「金融Fast-ID」應用服務。至於「金融Fast-ID」第二階段將由財金公司規劃建置「驗證轉接中心」，預計在明年6月上路，未來民眾不論是向銀行、證券、期貨、投信投顧及保險等金融機構申請數位金融服務，或是到數位發展部的「MyData平台」申請運用個人資料，皆可運用「金融Fast-ID」進行跨機構身分驗證，真正實現一家認證，萬家通。