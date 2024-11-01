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行政院長卓榮泰今（1）日到立法院報告明年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團總召傅崐萁質詢時批，包括公糧收購、健保點值，都是總統賴清德的政見，但行政院卻擺爛，還不願執行立法院三讀通過的法律，他還六度拍桌嗆卓榮泰只會兩手一攤，選舉完了你奈我何的態度。卓揆也反嗆，這樣的言論，連立法院長韓國瑜都無法接受。傅崐萁說，大家都是從小就被教育要守法，但行政院長卻帶頭不守法，包括原住民禁伐補償、公糧收購跟健保點值，都是通過的法律跟主決議，行政院居然可以不執行，行政院看不起原住民、欺負原住民。卓榮泰回應，雖然是立法院三讀通過的法律，但通過時的法律程序有瑕疵，並沒有先找行政院討論法源。傅崐萁說，若程序有瑕疵，那為什麼又不提覆議？卓揆回應，希望還有其他救濟方式，或是透過協商找出方法。傅崐萁接著列出2000年後的歷任行政院長，他說過去有6位行政院長任內的總預算被退回，但基本上都透過朝野協商解決，「但你卻是兩手一攤，反正你就是選舉都選完了你奈我何？」卓揆也不甘示弱再嗆，這樣的言論，連韓國瑜都無法接受。