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台鹽公司上月30日上午召開臨時董事會，通過改派副總經理李杰翰代理子公司台鹽綠能公司董事長。民眾黨立院黨團總召黃國昌痛批，貪腐叢生的台鹽綠能養了一群寄生蟲，印證民進黨只把國營事業當成豢養自家人的肥肉。黃國昌今（1）日在臉書發文指出，民進黨政府以「推動綠能」為名目，由經濟部控制的台鹽公司設立了台鹽綠能。早自去年開始，他就清楚揭露台鹽綠能早已淪為綠營權貴的貪腐溫床，不僅弊案叢生，還幫民進黨養了一群寄生蟲。拖延了一年多，雖然檢調終於開始偵辦，但台鹽綠能早已被這群民進黨的寄生蟲啃食殆盡。黃國昌直言，令人憤怒的是，他3月質詢前經濟部長王美花「為何經濟部前官員吳國卿出任台鹽綠能董事長，他對於綠能有甚麼樣的專業？是否又淪為國營事業人事酬庸？」當時王美花對吳國卿讚譽有加，大力背書「他非常懂」、「我們就是拜託他幫我們處理」，結果吳國卿出任台鹽綠能董事長後，只有坐領乾薪，根本一事無成。黃國昌指出，前天，台鹽靜悄悄地再度改派台鹽綠能董事長，王美花當初的背書根本只是笑話，充分印證民進黨只把國營事業當成豢養自家人的肥肉。可悲的是，這種亂象不僅僅發生在蔡英文政府，繼任的賴清德政府更是有過之而無不及。國營事業的賴友友集團，已然成形。最近連非法挪用資產而棄保潛逃的通緝犯家族成員，都能夠內定為台灣金聯董事長。自以為掌握了滔天的權勢，於是再難看的吃相也毫不遮掩。「有這樣的政府，是人民的不幸，國家的悲哀。」