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美國總統大選將至，共和黨總統候選人川普主打的關稅保護政策，對於供應鏈可能造成衝擊，許多航運以及物流業者紛紛憂心關稅提高，率先搶進，全球航運股本周也接連走紅。今（1）日台北股市走跌之際，航運股仍一枝獨秀，萬海、中櫃亮燈漲停。根據關注全球航運以及供應鏈動態的《The Loadstar》報導，美國知名貨運代理公司SEKO Logistics的全球首席商務官柏克(Brian Bourke)指出，近期的供應鏈市場將由三個「重大事件」來決定方向，第一是合約談判；第二是選舉；而更重要的是選舉結果。此外，先前美國東岸碼頭工人勞資談判被往後至明年一月，柏克對此表示樂觀，不過，接下來的三個月，每個關鍵點，都可能導致截然不同的情況。國內產業面消息可以看到，陽明發布重訊公告14000 TEU級長租10艘2年租期選擇權，併同系列14000 TEU級15艘將再續租6年。陽明指出，該系列14000 TEU級船舶目前配置於亞洲往返地中海、美西等航線，為陽明東西向航線主力船型；基於提供客戶穩定航線服務，將確保船舶資源有效配置於利基航線，而本次續租船舶案透過與專業船東Seaspan合作，除借重其船舶專業管理能力確保船隊營運安全，並持續與專業船東進行技術、環保法規之交流外，亦將有助於維持聯盟航線船舶營運需要。陽明表示，未來仍將依中長期事業發展計畫、國際法規趨勢、技術與替代能源供應、船隊租造比例等因素，審慎評估及規畫未來船舶布建需求，以確保穩定船隊資源並強化陽明航線競爭力。多重利多消息夏，航運股今日表現最為強勁，類股指數大漲3.5%，位居漲幅排行冠軍。其中萬海、中櫃亮燈漲停，萬海來到94.2元，日K終結連3黑、一口氣站上所有均線，宅配通受惠於雙11購物節開跑，股價強漲逾6%，陽明上漲逾5%，四維航、長榮、志信上漲逾3%，榮運、台灣虎航-創、台船、新興、台驊投控、益航、正德、遠雄港上漲逾2%。