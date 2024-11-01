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台南地院上午宣判台南市議會前議長郭信良，涉收賄勒索1300萬元，法官重判13年徒刑。消息一出，台南市議會國民黨團認為內情不單純，指稱政治力介入，是為了影響台南市長初選，判決結果才會這麼快出爐，不過民進黨黨團表示，單純是法律案件，希望藍營不要無限上綱到政治問題。郭信良在台南市地方實力堅強，連任7屆市議員，均為該選區第一高票當選，上屆脫離民進黨參選議長當選，這次尋求連任失敗，外界視他和有意參選下屆市長的民進黨立委陳亭妃是長期政治盟友，外界盛傳兩人有超有誼關係，遭陳亭妃嚴辭否認，更曾因被國民黨籍謝龍介意有所指地說「鴛鴦水鴨」，陳亭妃一狀告上法院，謝被判需賠償25萬元。台南議會國民黨團認為，這次佃西重劃索賄案，僅管郭信良在偵辦過程中主張無罪，喊冤「絕對沒收半毛錢」，還是被法官重判，恐怕跟政治角力有關。因為民進黨2026台南市長由誰披掛上陣，已殺得刀刀見骨，陳亭妃的支持度目前仍大幅領先總統賴清德力挺的子弟兵林俊憲，因此郭信良一審判決迅速出爐，地方上才會議論紛紛。台南市議會國民黨團發言人蔡育輝指出，郭信良案件是他自己要負責任，他說沒有收錢但法官還是判刑，可是為什麼郭信良判刑速度這麼快？外傳是陳亭妃民調贏林俊憲20幾個百分點，因此有傳言說，賴總統為了自己人林俊憲要出線，會不擇手段，一定會打壓陳亭妃和支持者，從郭信良判刑，就可以看到政治介入市長選舉，非常明顯。不過，台南市議會民進黨團幹事長周嘉韋則表示，這只是單純法律案件，尊重司法的判決，郭信良也曾經是民進黨的同志，長期以來和陳亭妃立委是友善合作的夥伴，但希望國民黨不要把這件事上升為政治問題，更不要無限上綱與民進黨台南市長初選做任何的聯結，讓司法歸司法，讓司法去決定未來的結果。由於周嘉韋本身也是律師，對次郭信良被判刑13年，他表示除了有藉勢藉端之外，案由是貪汙治罪條例，法院認為里長的說法不可採信後，判決郭信良13年徒刑，在法律上是重判，主要是因為貪汙治罪條例的關係，至少七年以上刑期，雖外界看來是重判，但刑度都在法律所規定的範圍之內。