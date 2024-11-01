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台北股市今（1）日開盤大跌381.5點、來到22438.93點，一度重挫588.49點，不過在權值股止穩、再加上傳產股奮力拉抬，終場下跌40.35點或0.18%，收在22780.08點，日K結束連3黑，成交量為4105.85億元。不過矽光子族群今日回穩走高，聯光通強拉漲停。美中科技戰又闢新戰場，這次鎖定AI關鍵技術之一的矽光子與光通訊，美方憂心中國企業在相關技術發展可能對美國國安造成威脅，必須詳細審查。隨美方介入調查，中國矽光子與光通訊業者出貨恐受阻，台廠有望迎轉單。業界認為，美方此舉將削弱中國企業勢力，壯大邁威爾、思科、博通等美企出貨。台廠中，波若威、華星光、光聖、訊芯都是美企重要夥伴，將迎轉單；光通訊族前鼎、光環、上詮等也沾光。此外矽光子廠商利多消息不斷，光通訊元件廠光聖自結9月淨利為新台幣7900萬元，每股賺1.05元、年增率169%，業界估算第三季獲利向上，第四季有望淡季不淡。全新布局矽光子逐步發酵，今年9月開始小量出貨後，市場原本預期下半年貢獻1000萬元營收，不過由於第四季客戶有追加訂單，因此有機會上修，整體而言，明年在全年貢獻之下，相關營收貢獻有望達1億元以上。矽光子族群今日回神上攻，聯亞上漲逾6%，光聖上漲逾4%，聯鈞上漲逾3%，創威、華星光上漲逾2%，明泰、前鼎、訊芯-KY上漲逾1%。連帶讓網通族群受惠上攻，聯光通、康全電訊亮燈漲停，光環上漲5%，正基、展達上漲逾4%，東友、友訊、訊舟、星通上漲逾3%。