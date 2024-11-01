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台北股市今（1）日開盤大跌381.5點、來到22438.93點，一度重挫588.49點，不過在權值股止穩、再加上傳產股奮力拉抬，終場下跌40.35點或0.18%，收在22780.08點，日K結束連3黑，成交量為4105.85億元。有國民ETF之稱的國泰永續高股息（00878）股息將在今日開獎，不少人都在關心配息會不會跟縮水，引起廣大討論。00878也沒讓股民失望，本次預計配發0.55元，無疑讓存股領息族吃了顆定心丸。目前受益人數坐穩全台第一大的國泰永續高股息（00878），上周最新受益人數已來到144萬9033人，今年以來增加28萬人，00878今年前三次每季配息分別配出0.40元、0.51元跟0.55元，配息金額每次遞增也激勵投資人信心。國泰投信8月公告指出，第三季每受益單位配發新台幣0.55元中，股利所得占比34.43%、利息所得占比0.12%、收益平準金占比7.27%、已實現資本利得占比58.18%。00878將在今日公告第四季配息，除息日是11月18日，最後買進日是11月15日，配息發放日為12月12日。而針對這次配息金額不少網友非常有信心，認為「配息穩定就很好」、「不會讓人失望的」、「穩定就好」。而台股今日一度大跌將近600點，00878的粉絲表示，「00878不會讓我們失望」、「等00878好消息」、「剛好跌了趕快補00878」、「台股跌的正是時候」。也因此今日爆出超過10萬張大量，可見交投氣氛熱絡。00878也沒有讓股民失望！國泰投信公告，00878本次預計配發0.55元，以今日收盤價22.77元計算，年化配息率約9.7%。國泰永續高股息ETF（00878）基金經理人游日傑表示，台股在第四季有法人作帳行情加持，加上近期各家企業陸續公布財報，正向看好台股表現。00878著重企業ESG評級、市值、獲利性、殖利率等表現，投組中有近65%的電子股，如本週舉辦法說會的IC設計龍頭聯發科、半導體封測大廠日月光，此外聯詠、廣達、聯電受惠AI浪潮的企業也皆是成分股。而00878同樣持有逾2成的金融股，包括國泰金、富邦金等兩大金融巨頭，皆在今年紛紛繳出亮眼成績單，屢屢刷新自身營收紀錄。