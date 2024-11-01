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▲李政宰再以「456背號」參戰《魷魚遊戲》。（圖／Netflix）

▲《魷魚遊戲2》背號230在第一關「一二三木頭人」就陷害人，甚至出手打人（下），變態凶殘火爆。（圖／Netflix）

▲▼李秉憲（李炳憲）依舊是本季大魔王關主，坐在幕後觀看比賽過程，而他正是2015年的「魷魚遊戲」冠軍。（圖／Netflix）

Netflix新影集《魷魚遊戲2》將於12月26日正式開播，今（1）日公開預告，李政宰再以「456背號」參戰遊戲，試圖想拯救無辜生命卻被質疑另有目的；第一關的「一二三木頭人」關卡一登場，BIGBANG前成員T.O.P（崔勝鉉）扮演的「230號」故意陷害正妹參賽者，害她動身被爆頭，「230」甚至出手打人，推測他應是本季的「最賤角色」，而大魔王「憲哥」李秉憲（李炳憲）這次大方露臉，在螢幕後方笑看456名參賽者自相殘殺，十分變態！《魷魚遊戲2》要角除了有活下來的李政宰、關主李秉憲、警察魏嘏雋，任時完、姜河那、朴圭瑛、李陣郁、朴成焄、梁東根、姜愛心、李大衛、崔勝鉉（T.O.P）、盧載沅、曹柔理、元志安也確定參戰，「西裝男」孔劉也會持續找人打畫片。本季首波預告今天出爐，李政宰剪了俐落短髮再參賽，他這次一樣是背號456，過程中不斷吶喊要求所有人「不要再玩下去，不然會死」，卻被質疑是想吞走百億獎金，他十分無奈又不願見死不救，只好再一路陪455名玩家玩到底。這次的遊戲關卡第一關依然是「一二三木頭人」，李政宰賣力大喊提醒大家「不能動」，但背號230的崔勝鉉故意跟一名正妹參賽者說：「妳身上有蜜蜂。」害怕昆蟲的女性立即被殺人機器洋娃娃「英熙」一槍斃命，成為「魷魚遊戲」第一位死者；230號令人討厭的不止一樁，他甚至暴打333號的任時完，行為魯莽火爆，應是繼第一季的101號張德秀（許城泰 飾）後，最令人害怕的恐怖角色。而這一切自相殘殺的血腥過程，「大魔王」遊戲負責人李秉憲全程坐在幕後欣賞，而他正是黃俊昊（魏嘏雋 飾）的哥哥，也是2015年「魷魚遊戲」的優勝者，本季除了把關與殺人，李秉憲將會做出何種舉動，目前仍讓人猜不透。雖然正式預告已公開，不過詳細的遊戲關卡、各角色的背號與人生背景等資訊尚未出爐，觀眾只好等12月26日上線追劇尋找答案。類 型：動作、驚悚語 言：韓語編 劇：黃東赫導 演：黃東赫集 數：6演 員：李政宰（飾演：成奇勳）、李炳憲（飾演：黃仁昊）魏嘏雋（飾演：黃俊昊）、孔 劉（飾演：西裝男）朴圭瑛（飾演：？？？）、任時完（飾演：？？？）姜河那（飾演：？？？）、朴成焄（飾演：？？？）梁東根（飾演：？？？）、曹柔理（飾演：？？？）姜愛心（飾演：？？？）、李大衛（飾演：？？？）李陣郁（飾演：？？？）、崔勝鉉（飾演：？？？）盧載沅（飾演：？？？）、元志安（飾演：？？？）播 出：2024年12月26日收 看：Netflix