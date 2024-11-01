大巨蛋例行賽場次恐縮水至20場！中華職棒昨（31）日發出新聞稿，表示遠雄大巨蛋明年只提供總計20場次給中職，相比今年賽季的38場近乎腰斬，該消息一出引發熱烈討論。統一7-ELEVEn獅選手陳傑憲，兼任職棒球員工會理事長，今（1）日接受訪問時，透露接到消息第一反應就想到：「兄弟今年就打不止20場了吧？」並直言場次縮水相當可惜，希望能夠再增加場次，讓選手們有更多機會在大巨蛋出賽。
第一反應想到兄弟 巨蛋成基層球員目標
被問到是否參與大巨蛋例行賽檔期討論，陳傑憲表示：「沒有，接到消息會比較慢一點點，要等上層開會以後，才會去詢問球員想法。」並接著說道：「昨天剛好放假，滑到這個消息的時候，想說兄弟今年就打了超過20場，這樣統一有機會搶到嗎？」中信兄弟是本季在大巨蛋進行最多賽事的球隊，總計28場比賽，有10場為主場賽事、18場為客場賽事。
對於場次縮水，陳傑憲直言：「當然希望再多一點，最好主場都在這裡打，而且現在很多基層小朋友把巨蛋當成目標，要來這裡比賽，很希望每年至少都來這裡打幾場比賽，是選手一整年季賽的小確幸。」
最後他也有些無奈說道：「我認為棒球場的用途就是棒球，希望以棒球為主，今年啟用也引起很大的效益，希望上層能夠好好去處理這件事情，選手沒有選擇權，希望可以給與我們最好的福利。」
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被問到是否參與大巨蛋例行賽檔期討論，陳傑憲表示：「沒有，接到消息會比較慢一點點，要等上層開會以後，才會去詢問球員想法。」並接著說道：「昨天剛好放假，滑到這個消息的時候，想說兄弟今年就打了超過20場，這樣統一有機會搶到嗎？」中信兄弟是本季在大巨蛋進行最多賽事的球隊，總計28場比賽，有10場為主場賽事、18場為客場賽事。
對於場次縮水，陳傑憲直言：「當然希望再多一點，最好主場都在這裡打，而且現在很多基層小朋友把巨蛋當成目標，要來這裡比賽，很希望每年至少都來這裡打幾場比賽，是選手一整年季賽的小確幸。」
最後他也有些無奈說道：「我認為棒球場的用途就是棒球，希望以棒球為主，今年啟用也引起很大的效益，希望上層能夠好好去處理這件事情，選手沒有選擇權，希望可以給與我們最好的福利。」