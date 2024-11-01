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▲中信兄弟本季有10場賽事安排在台北大巨蛋，讓主場平均觀眾人數大增，尤其是9月21、22日為球星周思齊舉辦的引退賽，連2天吸引滿場40,000人進場，寫下中職歷史。（圖／中信兄弟提供）

大巨蛋例行賽場次恐縮水至20場！中華職棒昨（31）日發出新聞稿，表示遠雄大巨蛋明年只提供總計20場次給中職，相比今年賽季的38場近乎腰斬，該消息一出引發熱烈討論。被問到是否參與大巨蛋例行賽檔期討論，陳傑憲表示：「沒有，接到消息會比較慢一點點，要等上層開會以後，才會去詢問球員想法。」中信兄弟是本季在大巨蛋進行最多賽事的球隊，總計28場比賽，有10場為主場賽事、18場為客場賽事。對於場次縮水，陳傑憲直言：「最後他也有些無奈說道：「我認為棒球場的用途就是棒球，希望以棒球為主，今年啟用也引起很大的效益，希望上層能夠好好去處理這件事情，