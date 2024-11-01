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▲台中某國小親師座談播放兒童繪本影片，出現簡體字及「公交車」等中國用語。（圖／台中市議員林祈烽提供，2024.11.01）

台中市一名國小二年級導師，遭指控大量使用簡體教材教學，連親師座談都用簡體字影片，家長擔心低年級正是認字、寫字關鍵時刻，學童恐受影響，投訴1999卻未獲處理。民進黨市議員林祈烽批評中國文化統戰防不勝防，大剌剌入侵校園。副市長鄭照新認為「文化統戰」4字有點沉重；教育局長蔣偉民認為應是個案，強調教學應以繁體字及台灣的教材為主。林祈烽今（1）日於議會教育文化質詢時指出，自己接到多位台中市某公立國小二年級家長憤怒投訴，指上個月出席學校親師座談暨教學觀摩日時，班導師用電子白板播放YouTube兒童繪本影片進行教學演示，該繪本竟充斥「坐公交車」、「街坊四鄰」等中國用語及簡體字，家長們十分憂心，孩子們才剛開始學識字，一旦繁簡夾雜容易受到誤導，向老師和學校反映未果，只好向1999投訴，也等不到教育局的回應。林祈烽當場播放該部兒童繪本影片，以美國兒童圖書創作者麥克勞德夫婦的繪本作品搭配北京話與簡體字說明。他表示同一作者的作品在網路不難找，為什麼要用簡體字版？難道老師是假授業之名，行統戰之實？台灣有些國、中小學生因長期使用TikTok或小紅書，導致用字遣詞甚至行為認知逐漸偏差化，若連老師的教材都出問題，未來學童考試或寫作時使用中國習慣用語、簡體字，要用甚麼立場去扣分？副市長鄭照新回應，此部應是寓言式人格教育影片，他認同文化部長李遠所言「文化是一種融合」的看法，以「文化統戰」來形容有點沉重，既然是美國的作品，使用原版會比較好。教育局長蔣偉民說，此事應為個案，該師在課堂播放這部影片，是要傳遞故事內容，用簡體字版確實有所不當，教學應以繁體字及台灣的教材為主，上課不能教簡體字，考試使用簡體字也屬錯誤。