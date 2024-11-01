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▲李多慧網購淘寶衣服、衣架，一口氣收到50個包裹只要台幣1.9萬元。（圖／이다혜 李多慧YouTube）

▲▼李多慧網購了襯衫、包臀裙、水手服等等，穿什麼都很好看。（圖／이다혜 李多慧YouTube）

▲李多慧還在淘寶上買假髮，戴起來也毫無違和。（圖／이다혜 李多慧YouTube）

▲李多慧上月26日才登走鐘獎，和Joeman一起擔任頒獎嘉賓。（圖／走鐘獎YouTube）

職棒味全龍隊啦啦隊Dragon Beauties韓籍成員李多慧人氣超旺，經常往返台韓兩地的她，昨（31）日在YouTube頻道分享自己第一次在台灣收網購包裹的體驗。只見李多慧買了大量淘寶衣物，共有50個包裹只花費1.9萬元台幣，讓她覺得很划算，也好奇衣服到底好不好穿？因此特地拍了開箱、試穿的過程跟大家分享，其中還包含水手服、OL套裝，性感又可愛，讓粉絲看了都忍不住直呼：「融化了」。李多慧的YouTube頻道昨日上傳新影片，跟大家分享她拆包裹、試穿衣服的過程。李多慧說自己會一口氣網購這麼多衣服，是因為她在台灣的衣櫃沒什麼衣物，看到朋友介紹淘寶才決定試試看，花了4小時註冊會員、下單，覺得很新鮮，李多慧也笑說：「50個包裹總共80萬韓元（約新台幣1.9萬），很誇張吧，我也很好奇這些是否都能穿」。李多慧跟警衛借了推車才把這些包裹都搬到房間，接著就開始拆包裹、試穿，多套衣服包含可愛的藍白配色水手服套裝、OL貼身短裙、粉色洋裝等等，氣質到休閒的穿搭全都有。李多慧甚至還買了假髮、帽子等配件，一邊開箱一邊大笑，完全沒有偶像包袱。粉絲看了也紛紛留言，大讚李多慧穿什麼都好看，「這個水手服也太可愛」、「多慧真棒，颱風天無聊了一整天，終於看到新的影片了開心」、「颱風天有多慧影片看真幸福」、「多慧怎麼穿都很好看很漂亮，最喜歡聽她的笑聲，超療癒的」、「身材好，真的穿什麼都好看」、「多慧真的很會過生活耶～精打細算」。李多慧10月26日出席走鐘獎，被問及最近想要合作的台灣YouTuber，她笑說：「常聽到有人推薦我阿滴，有機會想跟阿滴一起合作，一起拍攝的話感覺很好玩！」此外，李多慧也透露最近在準備環島，打算拍攝更多台灣美麗的風景、美食，明年也要報名走鐘獎參賽。李多慧在走鐘獎上也鬆口明年球季的去留與規劃，李多慧肯定說道：「明年會留在台灣，請大家不用擔心，還是會常常見到我的！而且有拿到就業金卡，希望有機會在台灣創立新的事業。」有女神的這番承諾，也讓粉絲們安心不少。