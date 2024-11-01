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▲許效舜（左）與男星柯大堡（右）今日出席「2024鬥陣趣：神龍派對」宣傳活動。（圖／淘禧娛樂提供）

▲許效舜表示自己36年不吃牛肉，是因為師公石英的叮嚀。（圖／記者李政龍拍攝）

▲石英（右）6月才與家人一同外出吃飯，沒想到短短幾的月卻與老婆、小孩天人永隔。（圖／林千鈺臉書）

資深演員石英（本名：林忠平）於上月27日辭世，享壽82歲。徒孫許效舜與男星柯大堡，今（1）日出席「2024鬥陣趣：神龍派對」宣傳活動，許效舜回憶與石英的深厚情誼表示：「他是澎哥（澎恰恰）的師父，也算是我的師公」，透露因今年父親過世與喪禮相沖，無法參加告別式，但內心對前輩一直是無限感恩：「千鈺（石英女兒）結婚時我們都有去，交情很深。告別式那天在心裡默念，永遠懷抱感激。」他更表示，36年不吃牛肉的原因是來自石英的叮嚀。許效舜拜在澎恰恰門下，並透露澎哥的三位師父分別為謝雷、方駿及石英，三人皆為他的「師公」。他回憶起當年奉茶拜師時，澎哥入門未設禁忌，唯有石英交代「不吃牛肉」的傳承，這份信念延續至今已達36年之久。石英離世消息當時由澎恰恰轉達，讓許效舜深感不捨。憶起童年往事，許效舜透露石英曾造訪基隆暖暖媽祖廟，並對他說：「站得正才會得人疼。」這句話也成為他一生遵循的座右銘。由國立傳統藝術中心主辦的年度盛事「2024鬥陣趣：神龍派對」，將在9日在士林台灣戲曲中心熱鬧登場。今年適逢龍年，活動以「龍」為具體形象，以「神龍派對」為主題，將呈現多元豐富的舞龍文化，除了首次在北台灣現身的台南學甲慈濟宮羅姓角八仙棚龍鳳藝閣及佛光山巨型飛龍外，還有競技龍、燈泡龍、高蹺飛龍、直排輪舞龍、18節巨龍、荷花龍、滾地金龍等陣頭表演。當天也集結全台20組團隊，並邀請金鐘獎主持人許效舜與知名藝人柯大堡擔任宣傳大使，為活動注入更多活力與關注。