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▲北市議員張志豪當機師20年，曾經飛前總統馬英九的出訪專機到貝里斯、瓜地馬拉。（圖／張志豪提供）

颱風康芮昨日登陸台灣，多班回台客機嘗試降落失敗被迫轉降香港，酷航甚至放棄在台灣降落，直接降落新加坡，更有航班在強烈側風中驚險降落，引發旅客不便與抱怨，航空公司也遭質疑颱風天仍執意要飛行。前華航機師、民眾黨市議員張志豪今（1）日表示，航空公司派遣航班是看當時天候狀況，可能航空公司判斷氣候仍在可以飛行的狀態，航空公司遇到航班無法降落都會有備降的機場方案。張志豪表示，基本上航班的派遣大概要看當時的天候狀況，應該是航空公司根據當時的天氣預報、天氣狀況做判斷，可能還沒有完全到氣候超限的狀況，就讓航班進行派飛的動作，飛機飛到機場之後，機長會做判斷當地天氣是否適合降落，是要重飛，還是要轉降的動作。航空公司機師的飛行計畫中都有備降方案，張志豪舉例，飛台北是以高雄小港國際機場或香港機場作為備降機場，比較遠甚至琉球的機場也可以。同樣地，飛高雄也可以將桃園國際機場或松山機場作為備降機場，降落的機場要看機型，甚至也可以用香港機場當備降，每個機場的特性都不一樣，大概就是這幾個機場比較多。