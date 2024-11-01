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▲中央氣象署14時30分解除全台康芮颱風警報。（圖／氣象署提供）

▲康芮颱風遠離，明後天台灣會受到東北季風影響，氣溫會轉涼。（圖／氣象署提供）

▲康芮颱風帶來強風豪雨，讓台北大量路樹倒塌。（圖／北市水利處提供）

康芮颱風五小時快閃出海，氣象署今（1）14時30分解除全台颱風警報，最後以輕颱遠離台灣，為1958年以來最晚登陸的強颱。雖然颱風警報解除，但台灣今天受到颱風外圍環流影響，北部、東北部地區及馬祖有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨，北部地區及中南部山區有局部大雨發生的機率。明（2）日東北季風增強，桃園以北及東北部天氣稍涼。康芮颱風一早8時先解除台灣本島陸警，14時30分全台包含馬祖已經完全解除颱風警報。林定宜預報員說明，康芮颱風是今年第三個中心登陸的颱風，其影響卻是最全面的，全台都能感受到強風大雨，蘭嶼、綠島甚至合歡山上都有測到「破表」等級的17級以上強風，台北強風襲擊測出11～12級風，造成不少路樹倒塌。康芮颱風陸警時間僅3天，但從中心登陸本島一直到出海，用強颱姿態登陸，快速過山，在台灣僅5小時就急奔出海，觸陸後受到台灣崎嶇地形影響後整個削弱了強度，是一個發展快速的颱風，整體來看康芮颱風是一顆「又大、又強、跑得快且影響全面」的秋季颱風。10/29 由輕颱轉為中颱10/29 17:30 發布海上颱風警報，強颱10/30 05:30 發布陸上颱風警報，強颱10/31 13:40 從台東成功鎮登陸，強颱10/31 18:40 雲林麥寮出海，中颱11/01 08:00 解除本島陸上颱風警報，輕颱11/01 14:30 解除全台包含馬祖海陸颱風警報，輕颱颱風進來前蘭嶼就飆出了平均風力17級，達每秒59.9公尺，還沒登陸蘭嶼氣象站當地就因為電力不穩定暫時關閉，因此無法繼續取得風力數值，此外，據了解，蘭嶼陣風有測到每秒78.2公尺，超過17級風驚人的風速。颱風中心登陸後，風力不容小覷，台北測得11級風，讓不少路樹被連根拔起，全台都能感受到強烈的風雨。蘭嶼、綠島、豐濱17級以上成功15級東吉島14級基隆、彭佳嶼13級全台普遍10級花蓮縣天祥1232.5毫米宜蘭縣鴛鴦湖1203.5毫米臺中市審馬陣1035毫米臺北市擎天崗661毫米屏東縣大漢山613毫米