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下週美國總統大選鹿死誰手結果將出爐，中華民國全國商業總會理事長許舒博表示，無論誰當選，美國秉持「美國優先」這個保護主義不變，但他分析，民主黨總統候選人賀錦麗屬於「可控範圍內」，共和黨總統候選人川普則無論是言詞或思維都「非我們可控範圍之內」，衝擊點會比較大一點。美國總統大選將在11月5日登場，目前川普及賀錦麗選情仍相當膠著，幾乎可說不到投完票都很難下定論。許舒博表示，美國是非常重要的貿易夥伴，所以都會密切關切選情，認為川普對台積電有所誤解的部分，台灣應該要加強解釋，否則會對台灣產生很大打擊。他最後總結，美國的選舉，事實上我們只能加以關心，「但是我們沒有辦法主動地去做任何的改變」，對於美國哪一任上來當總統，我們都要去因應，準備好策略方針去跟他們討論，但是我們沒有辦法做預測。