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台中市長盧秀燕的子弟兵、國民黨新科立委黃健豪今（1）日接受資深媒體人黃暐瀚專訪，黃建豪說，他身為「盧家軍」立委，當然支持盧秀燕選總統，也相信黨主席朱立倫，一定會全力支持最強的總統參選人；他也曾當面建議過盧秀燕，不需要選主席，一來市政尚未結束，二來黨務相對複雜，應專心市政就好，不要蠟燭兩頭燒，所以不建議盧選主席。不過黃健豪說，他跟盧秀燕說完，盧秀燕對於2028大選，甚至是明年黨主席選舉，都沒有正面回應。至於人氣回升的立法院長韓國瑜，黃健豪建議，專心擔任立法院長，一旦參選總統，失去中立的地位，院長職位可能必須暫停，增添變數。此外，黃健豪也坦言，國民黨已連續三次總統大選敗北，主因是兩岸與國族認同問題，仍是總統大選關鍵。黃健豪說，藍營不該繼續糾結九二共識，總統賴清德的「兩國互不隸屬」，國民黨可以不認同，並堅持「兩岸互不隸屬」。不過「兩岸」與「兩國」到底有什麼不同？一般老百姓很難弄清楚，重點在於，國人普遍認知就是「互不隸屬」。