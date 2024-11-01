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台南市前議長、現任市議員郭信良，由於涉市地重劃弊案，遭控向業者索賄勒索1300萬元，2023年9月5日被台南地檢署依涉貪污罪起訴，台南地院今（1）日宣判，郭信良判13年、褫奪公權8年，可上訴。對此，郭信良強調自己清白，從未利用職務收賄，必定會上訴到底，捍衛清白。2022年5月，高雄檢調偵辦1件詐欺案時，發現某工程公司金流有問題，追查金流後發現郭信良與里長高進見，利用公職身分向重劃業者索賄，並勒索逾新台幣1000萬元。台南地檢署7月6日拂曉出擊，帶回10多人偵訊，訊後聲押郭信良及高進見獲准。當時郭信良否認涉貪，辯稱係借貸關係，而高進見也否認受人指使，還被控教唆4位相關人做偽證，不過檢方認為，郭、高2人見佃西重劃案有利可圖，涉嫌向開發業者索賄，並把1300萬元賄款包裝成購地不成的和解費，檢方2023年9月5日依涉貪污罪嫌起訴郭信良2人，台南地院今（1）日上午宣判，郭信良依貪污治罪條例不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑13年，褫奪公權8年，並沒收犯罪所得新台幣650萬元。對此，郭信良表示，自己一定是清白的，這件事跟自己沒關係，從來都沒有利用職務收賄，相關證據都已經提供給法院，而且也有提供不在場證明，但法院因為廖堅志的證詞判有罪，郭信良強調「我一定會上訴，捍衛清白」。