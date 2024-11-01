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「無限猴子定理」指的是如果讓足夠多的猴子，給予足夠的時間，在打字機上隨機按下字母，幾乎必然能夠打出任何給定的文字，比如莎士比亞的全套著作。然而，近日2名澳洲科學家的研究結果顯示，讓打字猴打出莎士比亞全套著作所需的時間，比我們宇宙的壽命還要長。綜合《BBC》、《Science Daily》報導，澳洲雪梨科技大學的數學家，伍德科克（Stephen Woodcock）和法萊塔（Jay Falletta）主導的一項研究指出，「無限猴子定理」只考慮無限數量的猴子或無限時間的猴子打字行為，而他們決定基於現有猴子的數量（20萬），在科學家推定的宇宙壽命跨度裡，測算上述定理發生的機率，畢竟這更符合我們在現實世界可能經歷的情況，即猴子和時間最終都會耗盡。在基於「熱寂」（猜想宇宙終極命運的一種假說）的理論基礎之上，結果表明，即使世界上每隻猴子都被徵召去隨機打字，並且能夠以每秒按一個鍵的速度進行，直到宇宙的盡頭，它們也無法打出莎士比亞數十萬字的作品全集。報導提到，一隻猴子在一生中成功輸入單字「bananas」的機率為5%，建構一個隨機句子（例如「I chimp, therefore I am」）的機率則為千萬分之一。因此，即便「無限猴子定理」是正確的，但在現實狀況和熱寂理論下，仍存在一定的誤導性。研究團隊在文章結論打到，就算打字速度加快、猴子數量增加，但透過猴子的勞動，來開發重要書面作品依舊是不合理的：「我們必須得出結論，莎士比亞本人無意中提供了關於猴子勞動是否可以替代人類，作為學術或創造力來源的答案，引用《哈姆雷特》第3幕第3場第87行：『不』。 」