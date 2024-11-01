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美國總統大選倒數5天，民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選人川普進入最後造勢衝刺，美國媒體近期也接連對於這場選舉表態，先前一向宣布支持民主黨的華盛頓郵報，在此次罕見表明自己不支持任何一個候選人，引發討論，今日《經濟學人》則表態支持賀錦麗，究竟還有哪些媒體已出聲表態。華盛頓郵報先前宣布不支持任一候選人，並在給讀者的一份聲明中表示，華郵不會支持2024年或「未來任何總統選舉」的總統候選人。這是該報36年來第一次不為總統競選背書特定候選人；華盛頓郵報背後老闆貝佐斯也深夜透過一篇評論文章發聲，稱「大多數人認為媒體存在偏見」，華郵和其他報媒必須提高自身可信度。不過，美國媒體的表態大戰並沒有因為華郵選擇不為特定候選人背書而結束，今日經濟學人發出聲明表態支持賀錦麗，儘管賀錦麗有著眾多人都有的缺點，但她有著穩定性，使其成為更好的選擇；經濟學人強調，若川普有第二任期，他們仍希望能避免災難，但川普上任將對美國和全球造成不可承受的風險，直指川普的政策糟糕，低估這種風險的選民是在自欺欺人，若有投票權，將毫不猶豫地選擇賀錦麗。美國媒體在總統大選前一貫地發聲表態，且多數美國媒體被認為是忠實的民主黨盟友，至於川普方面，今年獲得富豪梅鐸(Rupert Murdoch)旗下保守派媒體紐約郵報的力挺，儘管紐約郵報過去曾在2021國會山莊暴動事件抨擊過川普，也曾在2022年公開點名川普不適合擔任國家元首，但在上週卻仍強調川普是「更好未來的明確選擇」。《NOWnews今日新聞》為您整理，美國媒體在美國總統大選候選人的支持立場，究竟川普和賀錦麗分別獲得哪些媒體的背書撐腰，還有哪些媒體選擇不表態。《紐約時報》、《經濟學人》、《費城詢問報》（Philadelphia Inquirer）、《紐約客》、《西雅圖時報》（Seattle Times）、《俄勒岡人報》（Oregonian）《紐約郵報》、《華盛頓時報》（Washington Times）、《拉斯維加斯評論報》《華盛頓郵報》、《洛杉磯時報》、《今日美國》（USA TODAY）