我是廣告 請繼續往下閱讀

▲養殖業者帶記者走訪自己蝦塭，一邊碎唸這次的損失有多慘重。（圖／記者嚴俊強拍攝）

▲康芮帶來的強風豪雨，吹得所有物品一團糟。（圖／記者嚴俊強拍攝）

▲35年來屹立不搖的擋土牆，竟被康芮帶來的巨浪打成碎石。（圖／記者嚴俊強拍攝）

強颱康芮昨（31）日肆虐台灣，在各縣市都造成巨大損失，由於康芮是在台東成功鎮登陸，《NOWnews今日新聞》記者深入當地瞭解狀況，白蝦養殖業者叫苦連天，整排擋土牆都被巨浪打碎，魚飼料也因為淋雨壞光光，讓他忍不住哀嘆：「民國78年（距今約35年）以後就不曾碰過這種事。」養殖業者帶記者走訪自己蝦塭，一邊碎唸這次的損失有多慘重，儘管目前還無法預估，但以肉眼可見的情況，不但水管破裂，排水系統也都壞掉，魚飼料淋了整天的雨，也都變質無法餵魚，養殖池的馬達也燒掉，甚至連建造35年的擋土牆都在一夕之間被打垮，忍不住感嘆：「我78年就來這裡，從來不曾碰過，強烈颱風從成功進來，又遇到大潮。」業者透露，要整理好才能知道損失多少，至少還要花費1、2個禮拜的時間，損失絕對是有，但如今能救多少是多少，由於受到停電影響，至今還沒有復電，所幸發電機沒有壞掉，還可以勉強撐著，雖然辛苦，但台電人員正在積極修復，他們也只能體諒。業者無奈喊話，希望漁業署能夠幫忙處理好，不求補助他們的細項損失，只希望能幫忙修復擋土牆，且他們在地養殖業本來就受到進口漁獲的威脅，如今也不一定能漲價，怕是處境會更加艱難。