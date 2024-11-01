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康芮颱風過境，全台昨（31）日都放颱風假，今天風雨漸緩，但考量到路樹倒塌，許多民眾喊說應該放「颱風修復假」。中華民國全國商業總會理事長許舒博聽聞後表示，道路、行道樹清理是養工處、新工處負責，「你又沒有去搬樹，你要什麼修復假？」全台昨日放颱風假，今日恢復上班上課，但像是雙北地區因為路樹倒塌被昨夜強風吹倒，造成道路災情變成「障礙賽」，連宣布照常上班上課的台北市長蔣萬安都被罵翻。許舒博表示，社會不應該去吵這個颱風修復假這個問題，相信家裡真的受損，那麼就是跟公司請假，說今天不上班要整理家園，「我想沒有一個雇主會故意去刁難你，你家裡被水淹了，然後硬要你來上班這樣子。」假如家裡沒事，要求全部人要一起放颱風修復假，「這個社會大家都要努力工作，而不是說放假好像大家很嗨」，但對整個企業、經濟環境也不見得好。