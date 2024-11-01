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▲Lisa在瘋馬秀上表演，也引來粉絲熱議。（圖／翻攝自Lisa IG）

大陸女星張嘉倪因演出《延禧攻略》中的嬪妃，而有「最美妃子」的封號，去年9月她被直擊在巴黎看Lisa演出的瘋馬秀，所有社群平台遭到禁言，今（1）日有網友發現她的微博、小紅書等禁言已經解封，只是PO文還是停留在去年慶祝國慶。張嘉倪去年9月被直擊在巴黎看Lisa的瘋馬秀，讓大陸網友群起撻伐，所有社群平台都被禁言，也消失在螢光幕，今有網友發現她的帳號禁言解除，未來不知什麼時候能復出。同樣因觀看瘋馬秀被軟封殺的Angelababy至今也還沒公開活動，當初瘋馬秀的官方IG還替她澄清，「很遺憾沒看到她來觀賞瘋馬秀。」疑似替她洗白，但仍有網友曬出她入場的照片，眾說紛紜。法國巴黎三大秀之一瘋馬秀已經舉辦超過70年，是以性感、裸露的舞蹈表演作為招牌，透過聲光和布景的結合，帶給觀眾極致的視覺饗宴。也由於這樣的文化和保守派的亞洲文化背道而馳，因此大陸名人若支持瘋馬秀，會引來兩極評價，就連Lisa當初公開要在瘋馬秀上表演時，也讓粉絲相當擔心。