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▲IVE是當今大勢女團之一，粉絲年齡層很廣，小學生居多。（圖／資料照）

▲IVE透過公司送上輓聯致意，家屬感激致謝。（圖／翻攝news 1）

南韓光州上月底（10／30）發生一起憾事，一名7歲女童放學時，被倒車的垃圾車撞擊身亡，而死者生前最愛的偶像是女團IVE，IVE得知此事後，透過公司送上輓聯悼念，死者家屬感激致謝，這段故事逼哭不少人。根據韓媒報導，一名7歲女孩上月30日放學途中，行經光州北區一處社區，當時垃圾車突然在行人道倒車，意外撞上女孩，導致她不幸身亡。警方目前以「道路交通事故處理辦法」中的致死嫌疑，對肇事的40歲男性司機立案調查。家屬表示，女孩平時活潑可愛，性格開朗，女孩的爺爺回憶道：「她經常提醒我們，『爺爺奶奶，出門時要小心過馬路』，誰會想到在行人道上倒車的車輛，會奪走我孫女的生命？」爺爺淚眼盈眶說：「逢年過節給她零用錢，她都會有禮貌的說『謝謝爺爺』，如此懂事的孩子，最後的模樣讓人心痛，無法忘懷。」叔叔也說，女孩生前最愛女團IVE，偶爾帶她出去時，妹妹會把自己收集的IVE拍立得照片當禮物送人，「原本約好要帶她一起去看演唱會，現在無法實現了。」得知這悲痛消息後，IVE公司立即送上寫有「歌手IVE，謹祈冥福 逝者安息」的輓聯，以表對逝者的追悼之意。女孩的母親表示：「平時孩子非常喜歡IVE，雖然（突如其來的事故）心中感到十分混亂，但還是對此（IVE）表達感謝。」而女孩遭遇意外的事故現場，居民和同學都自發前去悼念，國花逐漸堆積一片，周圍還放著炸雞、熊貓玩偶、零食和飲料等物品，市民也留下字條：「笑容甜美的孩子，願妳在那邊成為更加明亮的星星」、「一年級的小妹妹，去了天堂後要平安無事，快快樂樂的生活」等話語，令在場的人心痛鼻酸。