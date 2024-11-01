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▲患者過度依賴瀉藥，大腸已無結腸袋，失去正常蠕動功能。 （圖／台中慈濟醫院提供）

▲病人過度服用瀉藥導致大腸失能，經治療後獲新生，向邱建銘獻花致謝。（圖／台中慈濟醫院提供）

一名47歲女性為了保持好身材，從17歲開始吃瀉藥，但用量愈來愈重，甚至1天內吃到百顆才能解便，為此雖數度就醫，但未改善，後來到大醫院檢查，發現她的大腸已喪失蠕動功能，透過心理調適紓解壓力，再搭配外科手術切除大腸，並縫合盲腸與直腸，終於解決她的心頭大患。台中慈濟醫院大腸直腸外科主任邱建銘說，這名患者從台北南下就醫，經問診後，發現該女早年為了追求苗條身材，17歲養成吃瀉藥的習慣，沒想到大腸逐漸失去功能，藥量愈吃愈重，每天最高竟然要吞百顆瀉藥、或使用灌腸甘油球高達18顆才能排便，而從大腸造影發現，病人的大腸已無結腸袋，已失去正常蠕動功能。邱建銘表示，患者忍受痛苦循環30年，已嚴重影響生活品質、心理健康，甚至對人生絕望，雖曾到多家醫院就診，卻未能找到有效療法，關鍵是病人並非單純腸道問題，更重要是長期承受的心理壓力，嚴重的焦慮情緒與腹瀉，導致肛門括約肌長期緊縮，進而使便秘惡化。針對治療，邱建銘指出，先從心理調適入手，協助患者學會放鬆心情，並透過按摩肛門的生物回饋訓練，逐步恢復肛門肌肉的自主功能，最後才以腹腔鏡手術切除已完全失去功能、恢復無望的大腸，再吻合盲腸與直腸，可預防手術後過度的腹瀉或夜間滲便。邱建銘表示，長達2個月的治療過程不是一切順利，因為病人術後從原本照顧家庭的角色轉變成被照顧者，一度無法適應，甚至引發焦慮，不吃不喝還想提早出院，所幸經不斷開導，心情才穩定下來，持續配合按摩肛門、放鬆訓練，不但解決便秘，焦慮症狀也獲改善。邱建銘指出，腸道是人體第二大腦，便秘不能只處理腸道問題，還要考量心理壓力等因素，提醒長期依賴瀉藥的民眾，要注意這習慣可能造成腸道不可逆的傷害，苦於便秘應尋求專業醫療建議與正確療法，以免延誤、甚至加重病情。