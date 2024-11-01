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中華職棒今（1）日正式公告，統一獅強投古林睿煬行使旅外球員權利。此前已有傳出多家日職球隊對他很感興趣，其中又以日本火腿隊最為積極，該隊似乎有意加強投手陣容，今年的選秀會上挑了8名選手全都是投手。古林睿煬自2018年季中以第1指名加入統一獅，近年成為本土王牌投手代表人物，今年滿3年取得旅外資格，其經紀公司日前向獅隊提出旅外球員申請，獅隊30日提交聯盟，由於昨日颱風假，聯盟今正式公告，代表國外球團的交涉程序可正式啟動。而上個月日媒《日刊體育》就報導，在去年亞冠賽投出抗日代表作的古林睿煬早已受到火腿球團關注，並於9月派高層來台進行考察。有望像2018年的王柏融一樣，透過相同的入札制度挑戰日職。此外，也有其他日職球團對台灣這位新生代強投很感興趣。日本火腿今年成績大躍進，新庄剛志在2022年接任監督後，不斷進行換血動作，本季終於擺脫連2年在洋聯墊底的窘況，爬升到第2名並進入季後賽，上月29日更宣布與新庄剛志續約至2025賽季，盼能延續這股動能。在甫落幕的日職選秀會上，新庄剛志親自坐鎮，選了8名球員包含2名育成選手都是投手，看得出「Big Boss」對於好投手的渴望，也可能是想網羅古林睿煬的原因之一。▲新庄剛志監督（取自新庄IG）