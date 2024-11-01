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涉入京華城容積弊案的民眾黨主席柯文哲，今（1）日下午4時30分，法官諭知柯文哲延長羈押2個月。原訂昨（31）日召開的延押庭，因為康芮颱風來襲，遞延到一日開庭。上午柯文哲搭囚車來到台北地院，特別的是，這次囚車停放位置緊貼走道和牆壁，儘管大批媒體一個小時前就來卡位拍攝，依舊沒有任何人拍到柯文哲的表情，只拍到柯文哲下半身的畫面，而這次柯文哲也換穿藍色長袖長褲，以及藍白拖鞋，跟著法警走進北檢，面對媒體喊話，柯文哲完全沒有回應。負責審理的呂政燁法官，庭訊大約開了2小時30分就結束，柯文哲在庭中否認圖利威京集團主席沈慶京，更否認涉違背職務收賄。此外檢方也持續偵辦此弊案，今天再度指揮廉政署傳喚北市都發局前專委、台北市建築管理工程處副處長王金棠等3證人、1被告到案，證人初訊後，陸續移送台北地檢署交由檢察官複訊。廉政署在檢方專案小組指揮下積極鞏固柯文哲涉犯圖利罪的證據，目標則是查得柯收賄與京華城容積率爆增的對價事宜，再依柯犯違背職務收賄罪起訴。