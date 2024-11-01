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▲拉坦生前熱愛自己的寵物狗塔塔，視如己出。（圖／翻攝自臉書）

▲拉坦生前熱愛動物，去世時大量民眾送他最後一程。（圖／翻攝自X）

現代人愛寵物如愛親生子女，甚至連遺產都想留給寵物。一名印度富豪在86歲時逝世，他留下的遺產約有9700萬英鎊（約1.18億美元、新台幣33億元），將全數給自己的愛犬蒂托（Tito），並要求自己的私廚看管財產和照顧狗。消息引發外界關注，許多網友直呼：「寧做有錢人家的貓狗也不想做窮人」。根據外國媒體《每日郵報（Daily Mail）》報導，印度工業塔塔集團（Tata Group）前總裁拉坦．塔塔（Ratan Tata）去世時，沒有結婚也沒有子女，他僅給予兄弟姊妹一小部份金錢，其餘財產他全數留給德國牧羊犬蒂托，並稱希望蒂托能獲得妥善的終身照顧。塔塔以熱愛動物聞名，他曾在塔塔集團總部下達政策，指示保全人員不要拒絕流浪動物進入公司。他的好友蘇赫爾·賽斯（Suhel Seth）向《泰晤士報》透露，塔塔還慷慨地送給他的管家兼助理科納爾·蘇比亞（Konar Subbiah）以及他的私人廚師拉詹·肖（Rajan Shaw）大筆金錢，後者現在負責照顧蒂托。「他為他們提供了非常慷慨的金援資助，」塞斯說。 「他們再也不用工作了，並且會得到很好的照顧。」塔塔在1937年出生於印度孟買，最初的目標是在美國成為建築師，但後來他回到印度領導家族企業，並帶領企業賺了大筆金錢，2022年他在印度最富有的富豪排行榜位居第421位。如今塔塔集團經營近100家公司，包括印度最大的私人鋼鐵生產商以及主要的汽車和軟體外包公司，在全球擁有超過35萬名員工。在印度，寵物和員工成為遺囑的主要受益人的情況並不常見，因為財富通常會留給家人。然而塔塔並不是第一個做出這種安排的人，2024年初，中國有一名劉女士將2000萬元人民幣（約新台幣1億元）的遺產留給了她的寵物，而不是她的孩子。