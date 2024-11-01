我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒台灣大賽上個月落幕，而在2025年新球季的開幕戰日期也已經確定，昨日的領隊會議上，確認新賽季開幕戰時間為2025年的3月29日，明星賽的賽程則會是在7月19日那一周的周末進行。另外也確定未來在選秀會上落選超過3次的球員，各隊可以自由接觸。中華職棒10月31日召開領隊會議，因颱風影響改為線上視訊會議，其中最重要的議程是賽程安排與大巨蛋場次的討論，針對遠雄大巨蛋10月中提出給聯盟的例行賽場次版本，例行賽只有開幕戰2場與6個例行賽週末檔期，合計20場次，相較於2024年例行賽檔期38場次幾乎腰斬。稍早，對於大巨蛋中職分配到的賽程減少，中華職棒會長蔡其昌發文表示，6球團都難以接受，特別是台北市府一在強調大巨蛋絕對是「棒球優先」的承諾，並呼籲球迷們團結，「有你們在後面撐著，會長會努力去爭取！」而其他賽程決議方面，中職確定明年開幕戰在3月29日，至於對戰組合，目前則還沒有確定。而明星賽則將定於2025年7月19日、20日舉辦，季後挑戰賽會在10月10日到14日進行，總冠軍戰是10月18日到26日。規則改動上，中職確定未來參加選秀大會落選超過3次的球員，就不需要再參加選秀會，可以和各球團自行簽約。