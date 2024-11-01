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台積電以及00919分別是10月盤中零股成交量排行前兩名，成為小資族最愛的兩組財富密碼。法人表示，中長線而言，台股基本面有支撐，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，前10大人氣排行榜中，高息ETF佔4席最多。10月零股交易排行出爐，冠軍由台積電拿下，群益台灣精選高息（00919）ETF則位居第二，成為最受小資族投資人青睞的ETF。排行榜中僅台積電與鴻海個股上榜，其他8檔都是ETF，台股高息ETF則佔4席最多。10月盤中零股成交量排行前10，依序為：台積電（2330）、群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）、鴻海（2317）、國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）、富邦台灣50（006208）、元大台灣50（0050）、元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（00687B）市場法人表示，台股高息ETF投資熱，讓存股族為之瘋狂，在現階段全球通膨高漲及股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的效益，在高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股近期表現相當震盪，要把握估值調整所帶來的投資機會，可考慮在股市出現估值調整時逢低加碼。存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本，建議投資人可以善用「定期定額」以及「逢低加碼」策略。中長線而言，台股基本面有支撐，投資策略仍為逢低分批佈局，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。