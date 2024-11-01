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康芮颱風過境，台北市超過十級陣風肆虐下，有超過2,000顆路樹被吹倒，造成交通中斷，也有部分車輛遭傾倒路樹損壞，機車騎士被吹倒的電線桿壓中身亡，造成北市1死83傷。民眾黨北市議員林珍羽今（1）日表示，市府應該對北市公共設施損壞造成的民眾損失予以補償。林珍羽指出，依目前規定，如果是颱風造成路樹、路燈等公有設施損壞，如果造成民眾死亡、受傷，或是財產損失，因為定性為天災，通常得不到保險賠償，就算聲請國賠，因為必須「公有公共設施設置管理有欠缺，造成損害」，依照往例也都難以成功，民眾只能自認倒楣。林珍羽表示，目前市府雖編有第二預備金，可以針對災後重建等緊急需求提供財源，然而並沒有公有公共設施造成民眾損失之賠償。颱風雖屬天災，然而公共公有設施既為市府所設，不論是否天災，市府也應該對北市公共設施損壞造成的民眾損失予以補償，而不能讓民眾自負責任，讓人民加重負擔。林珍羽要求北市府，應立即啟動府級災後應變小組針對公共公有設施，不論是否屬於天災或市府管理有無過失，若造成市民生命、身體、財產的損失，都應該建立制度並編列預算，給予適當的補償與賠償。北市路樹倒塌讓許多民眾早上上班上課時遲到，許多民眾認為今天也應該放颱風假，民眾黨台北市議員張志豪表示，到底該不該放颱風假不該由當天的氣候狀況來做判斷，昨天風雨情況非常嚴重，北市也有非常多的災情傳出，路樹倒塌非常多，今天聽朋友說平時上班要花20分鐘，今天花了1個半小時才能上班。張志豪說，台北市長蔣萬安是否可以考量不要依據當天的預報，如果前一天災情就非常嚴重，就可以想像非常多的時間做恢復，不一定是路樹倒塌，可能民眾家裡也有財損，都需要時間做整修，是不是可以考慮隔天放半天，讓大家可以趕緊清理環境，這是可以思考的方向。