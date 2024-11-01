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2024台北金融科技展今（1）日登場，各金控也拚創新，富邦金控旗下台北富邦銀行也展出全新打造的「Fubon+」行動銀行，並樂觀預期，推出半年將帶動全行數位用戶達雙位數成長。北富銀這次展出「Fubon+」行動銀行和「鷹眼模型」兩大智能創新，並設置有趣的裸眼3D電視牆，搭配充滿想像空間的最新影像廣告，成為現場打卡熱點，還展出了兼具趣味和深度的防詐互動測驗，民眾可以親自體驗詐騙份子的話術與手法，強化防詐免疫力。北富銀全新推出的行動銀行「Fubon+」，採用清晰直觀的介面設計結合滑動手勢，貼近大眾使用習慣。程式中各項功能也都經過精心設計，只需幾個簡單步驟即可完成操作，將傳統複雜的流程轉化為流暢的指尖體驗，無論是新朋友還是舊用戶都能快速上手。同時，「Fubon+」還整合了信用卡、保險、投資、證券等大量資產資料庫，能提供更完整的一站式服務，使財務管理變得輕鬆而高效。除了操作全面進化，「Fubon+」還內建了智能個人化情境，可以根據用戶的交易往來數據、資產狀況、頁面瀏覽行為等資訊，自動提供專屬的個人化訊息，包括引導用戶進行下一步操作、提供用戶專屬的理財建議和優惠資訊等，真正做到「懂您所需」，能夠滿足不同客群對金融服務的想像和期待，協助用戶在瞬息萬變的市場中做出更明智的投資決策，提升財務管理效益。北富銀數位金融總處副總處長陳傑豪表示，根據國際統計網站IWS資料顯示，歐美國家網路銀行服務平均滲透率已在85%以上，目前北富銀全行客戶數位服務滲透率近六成，對標國際還有提升空間，他對「Fubon+」很有信心，相信在功能和體驗都有顯著進步的情況下，推出半年內可望帶動全行數位用戶達雙位數成長。這次展覽中，北富銀的「鷹眼模型」和「鷹眼識詐聯盟」也同樣備受矚目。北富銀金融安全部副總經理蔡佩玲說明，詐騙是社會共同問題，如果各家銀行防詐偵測模型能彼此串連交換資訊，將能更快速因應新型詐騙手法進行調整。北富銀這次也展出了「鷹眼識詐聯盟」的「聯合學習（federated learning）」計畫，能夠串接其他聯盟銀行的AI防詐模型，各銀行分頭訓練自家模型，再將最後參數進行自動化交換，就能把原本最長需要六個月的模型學習時間，壓縮到最快半小時內即可完成，大幅提升與詐騙份子對抗的能力。目前土地銀行、第一銀行、彰化銀行、台中銀行、陽信銀行、遠東銀行與凱基銀行均已加入「鷹眼識詐聯盟」的聯合學習計畫，後續北富銀也會持續推廣到全體聯盟銀行，建立金融業的防詐生態圈，達成更好的詐騙防治成效。隨著數位化浪潮推進，北富銀未來亦將持續優化「Fubon+」行動銀行的功能，並深化「鷹眼聯盟」合作機制，與各界一同提升金融安全與服務品質，推進金融產業發展，為大眾帶來更便捷、優質且值得信賴的金融體驗。