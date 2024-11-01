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寶于藝術中心定期與當代藝術家合作舉辦展覽和設計美學商業聯盟策展，致力推廣符合現代設計品味的美學生活風格，四年多來持續參展藝博會，因緣際會下結識藝術家徐嘉霠，進而為其量身打造「微光漫遊」水墨創作個展，10月6日的開幕活動吸引眾多賓客前往參觀、搶先目睹，開展至今佳評如潮，諸多展覽作品已獲藏家預訂，爭相納入珍藏之列。此次展覽核心來自徐嘉霠對生命的多重想像，創作之中每張稚嫩的臉孔，靈感源自她的五官，彷佛自畫像的另類表述；以紅色巧妙點綴的嘟嘴表情，巧妙傳達嘴巴用於吸吮與輸送生命能量，並運用紅唇隱喻傳統水墨畫的用印，象徵這位藝術家無可取代的身份象徵與鮮明符碼，在每幅畫作中試圖找尋人生中的專屬光芒，開啟水墨創作新視野，值得觀展者再三品味。徐嘉霠擅長水墨的表達形式，卻矢志跳脫傳統水墨框架限制，個人思想與觀念更重媒材，於作品中探討水墨與當代的碰撞。由於先天性高度散光與近視，她在童稚時期對於世界的理解相對模糊，如此獨特的視覺經歷，習慣以近距離觀察身邊人事物，並以想像力來彌補眼中缺失的景象，作品中許多人物活潑可愛的表情，皆是從天真想像到對於生命存在的深層探索，她強調，這些純淨的內在世界，從未因身體離去而消逝，能透過特定媒介保留下來，持續散發出某種能量，彷彿天際間的星星，亦好似黑暗中的一縷微光。徐嘉霠進一步解釋道，「微光漫遊」系列作品的創作理念，在於每個人都視為一顆星球，星球裡核心能量聚集而誕生的「星核種子」，彷彿飄渺於無形的意識具象化，人與人之間的相知相遇，促使人生的經歷不斷的萌芽成形，這些經歷串連交纏，如同一條無形的「生命線」，好似一根管線或臍帶，透過嘴巴向外延伸，與外部的生命能量產生連結，承載流動時間的每個美妙瞬間，交織成人生中的每個必然。徐嘉霠以超現實手法傳達的世界觀，思索生命最珍貴之處為何？每一筆墨跡，都是不可逆轉的瞬間，透過層層水墨疊加成記憶的累積，畫作中玻璃質感的透明手、腳或身體某處，代表的生命之中的脆弱與堅強並存，透過微光照射內部更加清晰，從而讓時間足跡不可抹去且無可藏匿。她深知人生中總會遇到無助與困境，正是這份純真初心，以及面對挑戰時渴望突破的使命感，得以面對過往，汲取成長的力量，感應難能可貴的共鳴與緣份，最終反射出專屬自我的光芒。這也讓每一幅作品彷彿徐嘉霠生命旅程的縮影，不僅承載自身經歷的深刻回顧，更蘊含對生命無常的真切感悟。關於藝術家徐嘉霠畢業於國立臺灣藝術大學書畫藝術學系的徐嘉霠，求學期間屢獲獎項肯定，包括研究生優秀創作獎、李奇茂藝術教育獎、大藝獎首獎，畢業論文更獲「優秀學位論文與創作獎」殊榮。2017年首次參與在香港舉辦的亞洲藝術展開始，於兩岸三地許多藝術展覽，皆能看到她獨特水墨創作的身影。過去幾年，她專注於藝術教學，但內心始終對創作抱有極大熱情，為了累積更多創作能量，徐嘉霠重回台藝大攻讀藝術理論，並於今年取得博士學位，重返藝術創作領域。對她而言，這既是新的起點，也是創作理念的延續。徐嘉霠始終相信，身為藝術家最幸運之處，就是能透過作品記錄生命、延續心靈，並且藉由創作真正感受到自我存在的印記。藝術家徐嘉霠個展 「微光漫遊」展期：2024年10月4日至12月4日地點：寶于藝術中心地址：台北市大同區南京西路254號展覽時間：周二至周六11:00–20:00預約專線：(02) 2552-1877