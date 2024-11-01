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▲2024世界棒球12強賽即將點燃戰火，中華隊正式進入備戰狀態，台灣運彩也推出相關活動。（圖／資料照，大會提供）

▲台灣運彩「球星見面會」活動。（圖／台灣運彩提供）

世界12強棒球錦標賽B組預賽11月13日將在大巨蛋開打，台灣運彩搶先起跑，「全民挺中華 過5關獎10萬」活動包括「場場挺中華」活動則是中華隊出賽當日凌晨起至當日17:30止，開放民眾預測當日中華隊得分，正確預測就有機會拿走P12啦啦隊限量簽名球組。為了鼓勵民眾參加預測幫中華隊集氣，只要年滿18歲、無須購買運彩，有台灣手機門號就可以參加，成功參加還能抽P12周邊商品，也可免費獲得超商咖啡，限量5萬杯。「棒球爭霸 全麵出擊」活動，自11/1(五) 10:00到11/31(六) 24:00期間內不限球種、購買實體運動彩券，單張300元以上就可以參加「日日抽」、「週週抽」以及「滿月抽」。民眾須到活動網站登錄彩券，每滿300元可獲得一次抽獎機會、滿600元即有2次，以此類推。「日日抽」超商虛擬禮物卡，「週週抽」Apple Watch、iPad共6台，還有近距離接觸中華職棒球星詹子賢、江坤宇的球星見面會入場資格，活動結束再抽出6名幸運者可獲得最新款iPhone 16 Pro。為了讓更多人關注即將到來的世界12強棒球錦標賽同時為中華隊加油，台灣運彩本次特別和味王小王子麵以及茶飲先喝道合作聯名商品。到實體投注站投注就有機會免費拿到台灣運彩聯名的小王子麵；茶飲品牌先喝道和台灣運彩聯名，推出限量三款為中華隊加油的紀念杯身。