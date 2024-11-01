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英特爾（Intel）宣布關閉子公司Granulate，並裁掉全數100多名員工。英特爾於2022年3月以6.5億美元、約新台幣208億元的金額收購Granulate，結果不到3年就原地解散，這也突顯出近年呈現「螺旋式下滑」的英特爾，處境確實艱難，不得不想方設法消減支出。根據《CTech》報導，英特爾表示，「作為英特爾轉型過程的一部分，我們將繼續積極檢視我們產品組合的每個部分，以確保與我們的戰略目標和核心業務保持一致。經過慎重考慮，我們做出了關閉Granulate的艱難決定」。Granulate於2018年創立，在被英特爾收購之前已籌集了4500萬美元的資金。公司主要業務是開發能夠即時、持續優化的軟體，幫助雲端和資料中心客戶最大限度地提高運算工作負載效能，並降低基礎設施和雲端成本。在被收購時，Granulate的執行長埃茲拉（Asaf Ezra）曾雄心萬丈地表示，「在英特爾旗下，Granulate將為全球更多客戶提供自主優化功能，並迅速擴展產品服務範圍」。英特爾今年8月宣布規模達到100億美元的削減成本計畫，包括裁員1.5萬人，減少員工福利等等。另外9月英特爾將其代工部門成立為一家獨立的子公司，除了擁有獨立的營運董事會之外，也能接受外部資本。英特爾不斷節約成本，關閉Granulate也是一系列措施的其中之一。